Betrunken ein Fahrrad gestohlen

mum. Buchholz. Am Sonntagmorgen beobachtete ein Zeuge, wie sich eine männliche Person aneinem angeschlossenen Fahrrad im Bahnhofsbereich zu schaffen machte. Nach einem Knackgeräusch fuhr der Täter dann mit dem Fahrrad davon. Durch eine Zivilstreife konnte der Täter noch im Nahbereich gestellt werden. Als er zum Anhalten aufgefordert wurde, versuchte er an dem vor ihm stehenden Streifenwagen vorbeizufahren. Dies misslang und er touchierte die Stoßstange des Einsatzwagens. Schließlich konnten die Beamten den Mann festnehmen.

Der 20 Jahre alte Buchholz war stark alkoholisiert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Fahrrad und Einsatzfahrzeug wurden leicht beschädigt. Eine Blutprobe wurde angeordnet und das Fahrrad sichergestellt. Die Polizei sucht nun den Eigentümer des Fahrrades. Er kann sich an die Polizei wenden. Die Rufnummer lautet 04181-2850.