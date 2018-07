Einbruch in Apotheke und Bäckerei in Jesteburg

bim. Jesteburg. In eine Apotheke und eine Bäckerei in der Straße "Am Stubbenhof" in Jesteburg brachen Unbekannte in der Nacht zum Sonntag ein. Die Täter brachen die Seitentür des Cafés "Alte Sägerei" auf und durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Weiterhin hebelten Unbekannte ein Seitenfenster der benachbarten Apotheke auf und durchsuchten die Arbeitsräume. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181-2850 zu melden.