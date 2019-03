mum. Marschacht/Oldershausen.

Am späten Freitagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall als ein Vito-Fahrer (41) aus dem Schlaugenweg nach rechts auf die Hauptstraße einbog und einen von links kommenden Fahrradfahrer (34) erfasste. Durch die Kollision wurde der Radfahrer leicht verletzt. Am Vito entstand leichter Sachschaden an der Motorhaube. Da der Radfahrer 1,75 Promille pustete wurde zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.