Unter Drogen auf der Autobahn

mum. Rade. Auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg wurde am Samstagnachmittag gegen 13 Uhr an der Anschlussstelle Rade ein Fahrzeugführer (50) aus den Niederlanden kontrolliert. Im Fahrzeug befanden sich mehrere leere Flaschen Alkohol. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief zwar negativ, jedoch räumte der redselige Mann den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Es erfolgten eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt.

Ebenfalls auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg wurde am Sonntagmorgen gegen 8.20 Uhr an der Anschlussstelle Hittfeld ein Pkw aus dem Landkreis Harburg kontrolliert. Die Fahrzeugführerin pustete 0,54 Promille.