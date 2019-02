15 neue Mitglieder in einem Jahr

Freiwillige Feuerwehr Asendorf freut sich über zahlreiche Zugänge / 31 Einsätze in 2018.

Zu ihrer Jahreshauptversammlung trafen sich jetzt die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Asendorf. Außer zahlreichen Mitgliedern der aktiven Abteilung und der Alterskameraden waren Samtgemeinde-Bürgermeister Olaf Muus sowie Gemeindebrandmeister Arne Behrens der Einladung gefolgt.Ortsbrandmeister André Lübberstedt zog ein positives Fazit. "Auch das Jahr 2018 stand unter dem Motto der Mitgliedergewinnung", so Lübberstedt. Der Personalbestand konnte auf aktuell 35 aktive Feuerwehrkräfte sowie zwei "Satelliten" ausgebaut werden. Als Satellit bezeichnet man einen Feuerwehrmann, der die Wehr tagsüber bei Einsätzen unterstützt. Insgesamt 15 neue Kameraden wurden aufgenommen. "Dies ist vor allem der guten Öffentlichkeitsarbeit zu verdanken", so der Ortsbrandmeister. Im vergangenen Jahr wurde ein großes Werbebanner im Ort aufgehängt, Interviews mit den Feuerwehrkräften veröffentlicht und die Homepage grundlegend überarbeitet. Bei den Neueintritten sei auch eine erfreulich hohe Zahl an Quereinsteigern zu verzeichnen. Quereinsteiger werden Feuerwehrmitglieder genannt, die in keiner Jugendfeuerwehr Mitglied waren. Um auch in Zukunft gut aufgestellt zu sein, wurde jüngst ein Förderverein gegründet, der die Arbeit der Asendorfer Feuerwehr unterstützen wird.Die sechs Mitglieder der Jugendfeuerwehr besuchten zahlreiche Veranstaltungen und haben die Zusammenarbeit mit der Jugendfeuerwehr aus Marxen weiter ausgebaut.Die Asendorfer Kameraden mussten zu insgesamt 31 Einsätzen ausrücken (drei Brand- und 28 Hilfeleistungseinsätze). Insbesondere bei den Stürmen des vergangenen Jahres waren die Asendorfer gefordert. Auch die Alarmmeldung "Notfall Tür verschlossen" war 2018 häufig auf den Meldern zu lesen.Gemeindebrandmeister Arne Behrens nahm folgende Beförderungen vor: Ortsbrandmeister André Lübberstedt (Brandmeister), Vize-Ortsbrandmeister Sebastian Seier (Hauptlöschmeister), Jugendwart Sven Lübberstedt (Oberlöschmeister), Heinrich Maack (erster Hauptfeuerwehrmann), Pascal Laboga (Oberfeuerwehrmann), Hardy Gräf, Maik Hennies, Jonas Maack und Christoph Mißfeldt (Feuerwehrmann).Bei den Wahlen gab es folgende Ergebnisse: Olaf Laboga wurde als Gerätewart bestätigt. Für den bisherigen Kassen- und Schriftwart Nils Lehmann wurden Alicia Burmeister als Schriftwartin und Sönke Eberhard als Kassenwart gewählt.