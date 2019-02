172 Brand- und Hilfeeinsätze

Wehren in Jesteburg, Bendestorf, Harmstorf und Lüllau ziehen Bilanz / Kameradin wurde verletzt.

Eine beeindruckende Bilanz für die vier Freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinde Jesteburg hat jetzt Gemeindebrandmeister Martin Ohl vorgelegt. Seinem Bericht zufolge rückten die vier Wehren im vergangenen Jahr zu insgesamt 172 Brand- und Hilfeleistungseinsätzen aus."Dank des sach- und fachgerechten Einsatzes aller vier Ortsfeuerwehren wurden auch im vergangenen Jahr wieder hohe Sachwerte vor Schäden durch Feuer und anderen Ereignissen bewahrt", so Ohl. Bei diversen Unwetterereignissen waren die vier Feuerwehren ebenfalls im Einsatz. Besonders in Erinnerung bleibt der Brand eines Wochenendhaues in einem Waldgebiet bei Harmstorf. Damals waren die Feuerwehrleute in akuter Gefahr, denn während des Feuers explodierten mehrere Gasflaschen, ein Fahrzeug wurde beschädigt und eine Feuerwehrfrau verletzt.Positiver Höhepunkt des vorigen Jahres war die Indienststellung zweier neuer Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF ) für Bendestorf und Jesteburg, die jüngst übergeben wurden. "Beide Fahrzeuge müssen allerdings noch einige Nacharbeiten der Herstellerfirma über sich ergehen lassen, bis sie voll und ganz einsatzbereit sind", so Ohl. Auch die neu installierte Bedarfsampelregelung vor dem Feuerwehrhaus in Jesteburg erwähnte Ohl. Bei Alarm schaltet eine Ampel auf Rot, so dass die ausrückenden Einsatzfahrzeuge ohne Gefahr in die viel befahrene L 213 einfahren können.Größter Wunsch des Gemeindebrandmeisters für die kommenden Monate ist die rasche Erteilung der Genehmigung für den notwendigen An- und Umbau des Gerätehauses in Bendestorf. Zufrieden ist der Gemeindebrandmeister mit dem Personalbestand aller vier Wehren. Genau 200 aktive Mitglieder versehen in den Einsatzabteilungen ihren Dienst. 61 Mitglieder stark sind die vier Jugendfeuerwehren und 32 Mitglieder haben die Kinderfeuerwehren in der Samtgemeinde. Die vier Alters- und Ehrenabteilungen zählen 31 Mitglieder.