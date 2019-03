2.500 Euro für neue Bäume

"Meinsbur"-Inhaber Niels Battenfeld unterstützt Rotary Club Buchholz in der Nordheide bei Pflanzaktion.

Bereits am Freitag, 15. März, wird das neue "Meinsbur" in Bendestorf öffnen (das WOCHENBLATT berichtete, nachzulesen unter Genuss neu interpretiert ). Eigentümer Niels Battenfeld gelang es mit seinem Team innerhalb weniger Wochen, das gesamte Gebäude - Restaurant und Hotel - komplett neu zu gestalten. Ein großer Teil des Inventars wurde dabei im Zuge eines "Möbelbasars" verkauft. Außer professionellen Antiquitätenhändlern waren auch Stammgäste dabei, die sich ihre persönliche Erinnerung sichern wollten. Möbel, Lampen, Bilder, Geschirr und Gläser - nahezu das gesamte Inventar wurde verkauft.Einen Teil der Einnahmen übergaben jetzt Niels Battenfeld und seine Lebensgefährtin Amelie Polter an Torsten Repenning, Präsident des Rotary Clubs Buchholz in der Nordheide. Das Geld - insgesamt 2.500 Euro - soll für weitere Baumpflanzungen verwendet werden. Die Rotarier hatten im vorigen Jahr 45 Apfelbäume am "Sniers Hus" in Holm-Sep­pen­sen, am Schulzentrum "Am Kat­ten­berg" in Buchholz und am Bag­ger­see in Todt­glü­sin­gen gepflanzt. "Mit der Spende wollen wir diese Aktion fortsetzen", so Repenning. Die Rotarier brachten sich während des Basars ebenfalls ein - allen voran "Kuhn+Witte"-Geschäftsführerin Kerstin Witte. Sie war es auch, die den Kontakt zwischen Battenfeld und dem Rotary Club herstellte. Wo die Bäume gepflanzt werden sollen, steht noch nicht ganz sicher fest. "Unter anderen liegt eine Anfrage der Jesteburger Oberschule vor", so Repening. "Uns wäre es am liebsten, wenn wir weitere Standorte in der Samtgemeinde Jesteburg genannt bekommen." Interessenten können sich gern an Torsten Repenning wenden - am besten via Email an torsten.repenning@gmx.de.