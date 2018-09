Info-Tag bei den Landeskirchlichen Gemeinschaften.

Kurz nach den Sommerferien laden die Landeskirchlichen Gemeinschaften (LKG) im Bezirk Winsen/Luhe traditionell zu einem besonderen Tag ein. Am Sonntag, 9. September, ist es wieder soweit. In Ohlendorfer Gemeinschaftshaus (Missionsweg 11) ist jeder willkommen, unabhängig von irgendeiner Kirchenmitgliedschaft. "Kommen und dabei sein“ lautet das Motto, so Wilfried Wiegel, der stellvertretende Vorsitzende des Bezirks Winsen der LKG. Ab 14.30 Uhr heißt es für alle: Ankommen bei Kaffee und Kuchen. Ab 15.30 Uhr startet dann der vielfältige und lebensnahe Gottesdienst zum Thema "Daniel - fleischlos glücklich".Wilfried Wiegel: "Das Thema irritiert vielleicht. Aber der Gemeinschaftstag wird nicht nur für Vegetarier interessant. Es geht darum, wie wir als Christen heute unsere Überzeugungen leben können. Daniel, der als Jude vor etwa 2.500 Jahren in Babylonien lebte, dient dafür als Beispiel."Der Impuls zu dem Thema kommt von Christoph Müller (35). Der evangelische Theologe stammt gebürtig aus Riesa, ist verheiratet und Vater dreier Kinder. Der gelernte Gas- und Wasser-Installateur ist jetzt leitender Jugendreferent im niedersächsischen Jugendverband "Entschieden für Christus" (EC).Ein entscheidender Punkt dieser Veranstaltung ist die betont familienfreundliche Ausrichtung. Die Kinderbetreuung erlaubt es den Eltern, bei Kaffee und Kuchen mit anderen Besuchern ins Gespräch zu kommen oder sich einfach einmal in Ruhe verwöhnen zu lassen. Ab 16.30 Uhr werden auch Bratwurst und Kaltgetränke angeboten. Für gemeinsame Aktivitäten drinnen und draußen ist viel Zeit eingeplant."Wir sind sehr gespannt auf diesen Tag und freuen uns", so Wiegel. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.Größte Freiwilligenbewegung in der evangelischen Kirche lädt ein• Die Landeskirchlichen Gemeinschaften sind die größte Freiwilligenbewegung innerhalb der evangelischen Kirche in Deutschland. Im Landkreis Harburg gibt es sie unter anderem in Ashausen, Brackel, Drennhausen, Jesteburg, Neu Wulmstorf, Ohlendorf, Pattensen, Scharmbeck und Winsen.