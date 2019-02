Das Beste zum Schluss

In Brackel beginnt bereits am Donnerstagabend das Faslams-Spektakel.

"Das Beste kommt wie immer zum Schluss", so könnte auch in diesem Jahr wieder das Motto in Brackel lauten. Während in Hanstedt, Marxen und Wesel bereits Faslam gefeiert wurde, geht es jetzt auch in dem kleinen Dorf am Rande der Samtgemeinde rund! Super Stimmung und gute Laune herrschen dort am kommenden Wochenende von Donnerstag, 28. Februar, bis Montag, 4. März, wenn die Narren zum Faslam das Zepter übernehmen. "Mudder" Tobias Rieckmann und "Vadder" Niclas Isernhagen laden alle ein, bei Kindermaskerade, Lumpenball und Schnorren kräftig mitzufeiern."Wer uns kennt, der weiß, dass die Party bereits am Donnerstag beginnt", sind sich die Faslams-Eltern einig. Ab 19 Uhr wird die Festhalle geschmückt. "Wir freuen uns über jeden Helfer."Der "echte" Startschuss fällt dann am Freitag, 1. März, um 19 Uhr mit Preisskat, -knobeln und -kniffeln in der Festhalle. Hier sind die Getränkepreise klein, die tollen Fleischpreise dafür aber umso größer.Am Samstag, 2. März, müssen sich die Faslam-Freunde auf eine Programmänderung einstellen. Das beliebte "Schorren" findet nicht mehr um 11 Uhr statt, sondern wurde auf Sonntag verschoben. Die Uhrzeit bleibt gleich. Die Party-Meute trifft sich am Gasthaus Müller-Garbers. Wer hat, darf gern Musikinstrumente mitbringen. Neu ist, dass das Kinder-Faslam dieses Mal erstmals am Samstag (ab 14 Uhr) in der Festhalle gefeiert wird. "Wenn die Kinder selbst am Tresen bestellen, zahlen sie einen subventionierten Preis", sagt Julian Nottorf, der Vorsitzende des Brackeler Faslam-Clubs. Jedes Kind bekommt außerdem eine Überraschungstüte - und der Eintritt ist frei.Der Höhepunkt des Party-Wochenendes - der "Lumpenball" - steigt am Samstagabend um 21 Uhr. Der Eintritt kostet sechs Euro; Happy-Hour ist zwischen 21 und 22 Uhr. Für Stimmung auf der Tanzfläche sorgt die Live-Band "Die Soeties". "In kaum einem anderen Ort sieht man so viele schöne Kostüme wie bei uns", ist Nottorf überzeugt. "Fast alle Gäste sind verkleidet."Achtung: Am Sonntag steht dieses Mal das "Schnorren" an - los geht es um 11 Uhr. Die Faslams-Sause geht schließlich am Abend in die Verlängerung. Die Party-Meute trifft sich um 19 Uhr zum Faslamsschmaus in der Festhalle.Am Montag, 4. März, hoffen die Faslams-Freunde ab 11.30 Uhr auf viele helfende Hände: Die Festhalle muss aufgeräumt werden.• Jede Menge Informationen zum Faslams-Wochenende gibt es im Internet unter www.faslam-brackel.de.In Brackel wird Faslam gefeiert. Wer nichts verpassen möchte, findet hier eine Übersicht.Donnerstag, 28. Feb.19 Uhr: Schmücken der FesthalleFreitag, 1. März19 Uhr: Preisskat, -knobeln und -kniffeln in der FesthalleSamstag, 2. März14 Uhr: Kinderfaslam in der Festhalle. Es gibt wieder subventionierte Kinder-Getränkepreise, wenn die Kleinen selbst am Tresen bestellen. Zudem erhält jedes Kind eine Überraschungstüte. Eine große Tombola ist vorbereitet. Der Eintritt ist frei21 Uhr: Großer Lumpenball in der Festhalle mit der Band "Die Soeties". Der Eintritt kostet sechs Euro; zwischen 21 und 22 Uhr ist Happy-Hour.Sonntag, 3. März11 Uhr: Schnorren im Dorf, Treffen am Gasthaus Müller-Gabers19 Uhr: Faslamsschmaus und Tanz in der FesthalleMontag, 4. Februar11.30 Uhr: Aufräumen der Festhalle