Das Sammeln beginnt

Liebevoll gepackte Kartons schenken Freude / Startschuss zur 23. "Weihnachten im Schuhkarton"-Saison.

Wie "Weihnachten im Schuhkarton" das Leben von Kindern nachhaltig beeinflusst, zeigt Valentinas Geschichte: Sie wuchs in Litauen auf, erhielt vor 14 Jahren ein Schuhkarton-Geschenk. Das Päckchen machte Liebe für sie greifbar. Mittlerweile lebt und studiert die junge Erwachsene in Deutschland. Doch dieses Erlebnis prägte Valentina so sehr, dass sie zum vergangenen Weihnachtsfest mit "Weihnachten im Schuhkarton" in ihr Heimatland zurückgereist ist, um anderen Kindern ebenfalls eine Freude zu machen. Wer dazu ebenfalls beitragen möchte, kann bis zum 15. November auch in Brackel und Umgebung seine Päckchen-Spenden abgeben. Die Sammlung für die 23. Auflage der Benefiz-Aktion hat jetzt begonnen.Verteilt werden die Geschenke in diesem Jahr unter anderem in der Ukraine, Moldau, Georgien und Rumänien. Überreicht werden sie im Zuge von Weihnachtsfeiern, die von zehntausenden Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen vorbereitet werden."Das Anliegen der Aktion ist es, mehr als einen Glücksmoment zu schenken", sagt Annelie Wiegel, Leiterin der Sammelstelle in Brackel. Während der Weihnachtsfeiern werden die Kinder auch zu dem Kursus "Die größte Reise" eingeladen. In dem kindgerechten Angebot können sie mehr über die Liebe Gottes erfahren. "Die beschenkten Mädchen und Jungen leben in schwierigen Situationen", so Wiegel. "Mit "Weihnachten im Schuhkarton" werden sie ermutigt, neue Kraft zu schöpfen und im Glauben Hoffnung zu finden. Ferner bieten die lokalen Partner den Kindern und ihren Familien ganz praktische Hilfe von Hausaufgabenbetreuung bis Essensausgabe an. Oft entstehen persönliche Beziehungen, durch die die Familien sozialen Anschluss finden. Annelie Wiegel: "Valentinas Geschichte steht dabei exemplarisch für Millionen Kinder, deren Leben innerhalb der letzten Jahrzehnte eine positive Wendung erfuhr."Jeder kann mitmachen: Acht Euro pro beschenktes Kind zurücklegen - damit wird die Durchführung der Gesamtaktion finanziert. Entweder einen vorgefertigten Schuhkarton unter www.jetzt-mitpacken.de bestellen oder den Deckel und Boden eines eigenen Schuhkartons separat mit Geschenkpapier bekleben. Das Päckchen mit neuen Geschenken für einen Jungen oder ein Mädchen der Altersklasse zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahren füllen. Bewährt hat sich eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten. Packtipps und Hinweise, was nicht eingepackt werden sollte, sind im Flyer zu finden, der über die Webseite der Aktion bestellt und heruntergeladen werden kann. Den Schuhkarton sowie den Päckchenbeitrag dann rechtzeitig zur nächstgelegenen Abgabestelle bringen. Diese sind vor Ort mit einem Siegel gekennzeichnet. "Mit diesem Siegel soll sichergestellt werden, dass Päckchen und Geldspenden nur zu offiziell registrierten Abgabestellen gebracht werden", sagt Wiegel.• Weitere Informationen erhalten Interessenten unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org oder unter der Rufnummer 030 - 76883883. Wer die Aktion finanziell unterstützen möchte, findet auf der Webseite des Vereins ein sicheres Online-Spendenformular oder kann klassisch per Überweisung spenden: Geschenke der Hoffnung, IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 11, BIC: GENODED1PAX, Verwendungszweck: 300500/Weihnachten im Schuhkarton.Seit 1993 wurden im Zuge der globalen Aktion "Operation Christmas Child" bereits mehr als 157 Millionen Kinder erreicht. Allein 2017 gingen elf Millionen Päckchen auf die Reise. Im deutschsprachigen Raum wurden vergangenes Jahr mehr als 400.000 Geschenkpakete gesammelt, die vorwiegend in Osteuropa verteilt wurden. Über die Sammelstelle in Brackel wurden in 2017 424 Schuhkartons gepackt. Annelie Wiegel hofft, dass sich auch dieses Jahr viele Bürger, Unternehmen, Schulen, Kitas und Kirchengemeinden motivieren lassen, sich an der Aktion zu beteiligen.• Blumen Kleiner, Paschbergstraße 5, 21438 Brackel• Gärtnerei Rulfs, Uhlenhorst 118, 21435 Stelle• Sparkasse Harburg-Buxtehude, Rathausstraße 50, 21423 Winsen• Sparkasse Harburg-Buxtehude, Hauptstraße 6a, 21376 Salzhausen• Samtgemeinde Hanstedt, Rathausstraße 1, 21271 Hanstedt• Christian Brunke, Kakenstorfer Straße 12, 21255 Kakenstorf• Bücherei Tostedt, Schützenstraße 26a, 21255 Tostedt