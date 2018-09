Der Himmel wird bunt

In Ollsen findet am Wochenende zum 29. Mal das beliebte Drachenfest statt.

Der Himmel über Ollsen wird wieder bunt: Am Samstag und Sonntag, 8. und 9. September, findet in Hanstedt-Ollsen hinter dem Landgasthof "Zur Eiche" (Am Naturschutzpark 3) das beliebte Heide-Drachenfest statt.Wenn farbenfrohe Drachen lautlos in den Himmel steigen, dann weiß man rund um Ollsen in der Samtgemeinde Hanstedt: Jetzt ist "Drachenfest"-Zeit. Und wer sich schon nicht mehr daran erinnern kann, wann er das letzte Mal einen Drachen allein oder mit seinen Kindern hat steigen lassen, der sollte sich unbedingt am Wochenende einen Ausflug nach Ollsen vornehmen.Veranstaltet wird das Event vom Tourismus- und Gewerbeverein Hanstedt, vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Ollsen und dem Drachen-Club "Flattermann" aus Tornesch (Kreis Pinneberg).Die Club-Mitglieder brachten zuletzt mehr als 50 Drachen mit. Von Delta-Formen über altjapanische Sechsecke bis zu farbenfrohen Schlangen, Haifischen und Schneeflocken sind viele Kunstwerke dabei.Auf dem Programm stehen sehenswerte Aktionen. Kleine Besucher haben die Möglichkeit, Drachen selbst zu basteln und fantasievoll zu gestalten, auf einer Hüpfburg zu toben oder ihr Gleichgewicht in einem Parcours zu testen. Ein Höhepunkt wird sicherlich der Bonbonregen, bei dem keine Drachen, sondern leckere Süßigkeiten durch die Luft fliegen.Zur Stärkung serviert der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Ollsen Getränke, Gegrilltes sowie Kaffee und Kuchen.• Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.ollsen.de. (mum). Und das erwartet die Besucher an beiden Aktionstagen in Ollsen:Samstag, 8. September• 13 Uhr: Anfliegen mit allen anwesenden Drachenpiloten• Den ganzen Tag: Drachenvorführungen, Massenstarts mit Moderation zu den verschiedenen gezeigten Drachentypen, Bonbonregen für Kinder, Tombola der Jugendfeuerwehr, Kinderschminken, Balancierstrecke, Hüpfburg und weitere Spiele• Ab Einbruch der Dunkelheit: Nachtvorführungen mit DrachenSonntag, 9. September• 11 Uhr: Anfliegen für alle Frühaufsteher• 11 bis 14 Uhr: Kinderdrachenbau• Ab 14 Uhr: Drachenvorführungen, Bonbonregen für Kinder, Tombola der Jugendfeuerwehr, Kinderschminken, Balancierstrecke, Hüpfburg und viele weitere Spiele für Jung und Alt