Der Verstorbenen gedenken

Am Ewigkeitssonntag, 25. November, laden die Kirchengemeinden zu besonderen Gottesdiensten ein.

Jeder trauert anders, Trauer ist individuell und sie trifft Angehörige an jeden Tag. Manchmal tut es gut, in einer Gemeinschaft zu trauern. Am Ewigkeitssonntag, 25. November, gedenken die Kirchengemeinden der in diesem Jahr Verstorbenen und lesen ihre Namen im Gottesdienst vor. "Ein Gottesdienst, in dem viel geweint wird, der aber auch vielen Angehörigen hilft, da man mit anderen Trauernden in der Trauer verbunden ist", sagt Carolin Wöhling, Sprecherin des Kirchenkreises Hittfeld.In den Gottesdiensten am Vormittag werden die Namen der Verstorbenen verlesen. Manche Gemeinden laden zudem zu einer Andacht am Nachmittag auf den Friedhof ein. Wie etwa die Neu Wulmstorfer Luther-Kirchengemeinde. "Wir begleiten die Angehörigen beim Besuch des Friedhofes und bei den Gräbern ihrer Lieben, damit sie diesen traurigen Weg nicht allein gehen müssen", sagt Pastor Dr. Florian Schneider. "Es besteht die Möglichkeit, Grablichter zu entzünden und gemeinsam zu beten. Zum Abschluss laden wir um 15 Uhr zu einer Andacht in die Friedhofskapelle. Besucher, die den Weg allein nicht mehr zum Friedhof schaffen, können sich bei uns melden, wir holen sie dann mit dem Auto ab und bringen sie nach der Andacht wieder nach Haus." Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich - bei Pastor Schneider unter der Rufnummer 040 - 7008276.Gottesdienst mit Pastor Martin Engelhardt um 10.30 Uhr.Gottesdienst um 10 Uhr mit Pastor Jürgen Stahlhut.Gottesdienst mit Taufen mit Pastor Wilhelm Nordmann um 10 Uhr.Gottesdienst mit Pastorin Ruth Stalmann-Wendt um 10 Uhr. Um 14.30 Uhr beginnt eine Andacht in der Friedhofskapelle Immenbeck mit Pastorin Stalmann-Wendt.Gottesdienst mit Abendmahl um 10 Uhr mit Pastorin Jennifer Gillner. Um 15 Uhr folgt ein Gottesdienst in Welle mit Abendmahl.Gottesdienst mit Abendmahl mit Pastorin Anke Klindworth.Gottesdienst in Hittfeld mit Pastorin Christina Wolf um 10 Uhr. Eine Andacht auf dem Hittfelder Friedhof mit Pastorin Wolf beginnt um 15 Uhr. Um 18 Uhr lädt Pastor Kuhlmann mit Team zum Segensgottesdienst in die Mauritiuskirche.Gottesdienst in Fleestedt mit Pastor Bernhard Kuhlmann um 10 Uhr.Eine Andacht beginnt um 15 Uhr in Hollenstedt.In Halvesbostel beginnt die Andacht auch um 15 Uhr.Der Gottesdienst mit Abendmahl mit Pastor Matthias Geilen beginnt um 10 Uhr. Um 15 Uhr lädt die Gemeinde zu einer Andacht auf dem Friedhof.Der Gottesdienst mit Abendmahl mit Pastorin Ellen Kasper beginnt um 10 Uhr.Der Gottesdienst mit Pastorin Sabine Bokies beginnt um 10 Uhr.Der Gottesdienst in Over mit Pastor Peter Schwarz beginnt um 9.30 Uhr.Der Gottesdienst in Meckelfeld mit Pastor Peter Schwarz startet um 11 Uhr. Es singt der Greogorianikchor.Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr.Der Gottesdienst mit Pastorin Heide Wehling-Keilhack und Pastor Dr. Florian Schneider beginnt um 10 Uhr. Am Nachmittag lädt die Gemeinde Angehörige ein, sie auf den Friedhof zu begleiten. Um 15 Uhr folgt eine Andacht in der Friedhofskapelle.Der Gottesdienst in Klecken mit Pastorin Dorothea Blaffert beginnt um 10 Uhr.In Nenndorf beginnt der Gottesdienst mit Vikar Frederic Richter um 10 Uhr.Der Gottesdienst mit Abendmahl mit Pastorin Ulrike Seebo beginn um 10 Uhr.Um 15 Uhr lädt die Gemeinde zum Gottesdienst in der Kapelle in Trelde.Der Gottesdienst mit Kantorei in Tostedt mit Pastorin Gudrun Junge beginnt um 10 Uhr.Pastorin Miriam Heuermann lädt zum Gottesdienst in Königsmoor um 10 Uhr. Der Posaunenchor spielt um 14.15 Uhr auf dem Friedhof. Pastor Rolf Adler hält um 15 Uhr eine Andacht in der Friedhofskapelle.