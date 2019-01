Die Sieger stehen fest

"Scheunenkino": Abschlussveranstaltung am 1. April im Marstall.

Jetzt sind die Entscheidungen gefallen: Zehn Preise werden Landrat Rainer Rempe und die Initiatoren des Wettbewerbs "Scheunenkino", Jürgen A. Schulz und WOCHENBLATT-Geschäftsführer Stephan Schrader, an die Gewinner des Filmwettbewerbes übergeben. Insgesamt 86 der 170 eingereichten Filme kamen in die Endauswahl. Letztlich blieben zehn Filme über, die den Ansprüchen der Juroren gerecht wurden."Das bedeutet nicht, dass die nicht ausgewählten Filme schlecht waren, sie gingen oft nur an den Regeln vorbei", so Jürgen A. Schulz. Unter anderem sollten sich die Filme auf den Landkreis Harburg beziehen.Im Marstall in Winsen hatte das Team von "Dokupro" in Zusammenarbeit mit dem Heimat- und Museumsverein jetzt ideale Voraussetzungen für die Bewertung der Filme geschaffen. Die Beiträge waren zuvor auszugsweise digitalisiert worden und wurden nacheinander der Jury gezeigt.Die Namen der Wettbewerbssieger werden erst im Zuge einer Abschlussveranstaltung bekannt gegeben. Diese findet am Montag, 1. April, ab 19 Uhr im Marstall statt. Nur so viel sei verraten: Erinnerungen an besondere Ereignisse, große Feste und spektakuläre Ereignisse werden wach, wenn es heißt "Film ab!".• Die Abschlussveranstaltung ist öffentlich und kostet keinen Eintritt. Allerdings sollten Interessenten Tickets rechtzeitig reservieren - und zwar beim Heimat- und Museumsverein Winsen unter der Telefonnummer 04171 - 3419.