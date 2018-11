Die Wiedereröffnung ist für den Mai geplant

Gemeinde Jesteburg sucht schon einen Pächter für den runderneuerten Freibad-Kiosk.

Aufgrund schwerwiegender Fliesenmängel wurde das Jesteburger Freibad Ende August vorigen Jahres geschlossen (das WOCHENBLATT berichtete). "Die Sanierung konnte aufgrund der Wetterlage nicht bis zu Saisonbeginn 2018 erfolgen", heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Anfang des Jahres sei es zu kalt gewesen, später zu heiß. Aus diesem Grund habe die Gemeinde sich entschlossen, das Bad in 2018 geschlossen zu halten und die eingesparten Mittel für umfangreiche Sanierungen zu verwenden. Im Gespräch waren gut 100.000 Euro.Die Arbeiten im Außenbereich umfassen die Sanierung der Schmutzwasserleitung (chlorfreies Beckenwasser) und die Erneuerung der Durchschreitebecken mit Duschen. Im Gebäudebereich werden unter anderem Arbeiten an der Fassade, Fenster, Türen sowie eine Umstrukturierung des Eingangsbereichs mit Kassenbereich durchgeführt. "Die Bauarbeiten gehen gut voran", heißt es aus dem Rathaus.Im Zuge der Neugestaltung soll der Verkaufskiosk vom hinteren Gebäudeteil ebenfalls in den Eingangsbereich verlegt werden. Der bisherige Kiosk wird zum Sanitätsraum umgestaltet. "Der Verkaufskiosk mit separatem Lagerraum wird aufwendig und optisch neu gestaltet und ermöglicht dann einen Verkauf sowohl innerhalb des Badbereiches, als auch nach außen", so die Verwaltung. Damit sei der Verkauf dann nicht mehr nur auf die Freibadgäste begrenzt, sondern auch für Fußgänger, Radfahrer, Urlauber und Sportler möglich. Bisher hätten nur zahlende Freibadbesucher Zugang zum Verkaufskiosk. "Außerdem wird der Verkauf dann nicht nur auf die kurze Freibadsaison begrenzt sein, sondern auch darüber hinaus." Für diesen neuen Kiosk sucht die Gemeinde zur nächsten Freibadsaison 2019 einen "motivierten, engagierten, langfristigen Pächter". Interessenten können sich mit einem Konzept an die Gemeinde wenden (Fachbereich Bauen und Gebäudewirtschaft).