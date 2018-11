Ein besonderer Auftritt

Jesteburger Blasorchester feiert 20-jähriges Bestehen mit einem Konzert in der Festhalle.



Erst vor ein paar Wochen trafen sich die Mitglieder des Jesteburger Blasorchesters sogar an einem Samstag, um sich intensiv auf ein ganz besonderes Konzert vorzubereiten. Das Ensemble, das weit über die Grenzen des Nordheide-Dorfes bekannt ist, feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses speziellen Datums, findet am Samstag, 10. November, ein Jubiläums-Konzert statt. Im Gemeindesaal im neuen Schützenhaus (Am Alten Moor) bleibt dann hoffentlich kein Stuhl unbesetzt. Los geht es um 17 Uhr. Der Einlass beginnt jedoch schon um 16 Uhr.Ganz besonders dürfte das Konzert auch für Sebastian Weber sein. Er löste erst vor wenigen Monaten Gunter Loest als Dirigent ab. Für Weber ist es eine große Freude, die Musiker auf ihre etwa zehn Auftritten auf verschiedensten Veranstaltungen im Landkreis und darüber hinaus vorzubereiten. Doch kein Auftritt ist so wichtig wie das eigene Jubiläums-Konzert: "Auf dieses Ereignis haben wir uns außer während unserer wöchentlichen Probe-Abenden unter anderem an einem speziellen Wochenende vorbereitet", sagt Sprecherin Daniela Kotzur. "Dazu wurden extra verschiedene Dozenten eingeladen."• Wer ein Instrument spielt und Lust hat, "in einer netten altersgemischeten Truppe Musik von traditionell bis modern zu machen, ist herzlich zu unseren Probe-Abenden eingeladen", so Daniela Kotzur. Die Mitglieder treffen sich donnerstags von 19.30 bis 22 Uhr in den Räumen der Altentagespflege Ole School (Sandbarg) in Jesteburg. Willkommen sind alle Instrumentengruppen, besonders gefragt sind Schlagzeuger und Trompeter. Nähere Fragen beantworte Daniela Kotzur unter der Rufnummer 0171 - 9374776.Die Karten für das Konzert kosten zehn Euro, ermäßigt acht Euro. Die Tickets gibt es im Vorverkauf bei Harald Matthies in der Moorstraße 6 (Seevetal-Helmstorf). Er ist unter der Rufnummer 04105-668777 zu erreichen. Außerdem besteht die Möglichkeit, Karten am Donnerstag zwischen 19 und 21 in der Seniorenbegegnungsstätte am Sandbarg zu kaufen. Auch an der Abendkasse werden die Tickets angeboten.Auf diese Lieder können sich die Besucher des Jubiläums-Konzert unter anderem freuen:Highland CathedralDie Post im WaldeA little DixieTorgauer MarschSamba-SambaDschinghis Khan in KonzertEviva EspaniaAriaFinal CountdownThe best of Billy VaughnIn the mood