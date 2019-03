Ein Sport für die ganze Familie

VfL Jesteburg startete Ende Februar neue Taekwondo-Kurse für Kinder und Erwachsene.

Der VfL Jesteburg bietet eine neue Sportart an: Ab sofort kann mit Taekwondo ein Kampfsport mit einer 2.000 Jahre alten Tradition in der Sporthalle der Oberschule trainiert werden. Taekwondo trainiert den Körper ("Tae" steht für Fuß, "Kwon" für Faust) und den Geist ("Do" steht für Weg). Fuß und Faust stehen für die Techniken, der Weg für die Persönlichkeitsentwicklung.Taekwondo ist ein verletzungsarmer Kampfsport für die ganze Familie. Auf gesunde Weise wird bei diesem Vollsport der komplette Bewegungsapparat trainiert. Das Besondere: Auch Willenskraft, Konzentration und Disziplin werden gefördert.Der VfL freut sich, mit Kai Warneke (3. Dan, Prüfer und Kampfrichter) sowie seiner Frau Natascha (1. Dan) zwei erfahrene Trainer gefunden zu haben, die mit ihrer Begeisterung andere Sportler anstecken werden. Laut VfL-Sprecher Karl-Peter Schuster schließen die Jesteburger mit ihrem Angebot eine große Lücke, indem der VfL als erster Verein in Nordniedersachsen Mitglied in der Deutschen Taekwondo Union sowie der niedersächsischen Tae-kwondo Union wird. "Damit ist die internationale Anerkennung der abgelegten Prüfungen garantiert und auch die Teilnahme an nationalen sowie internationalen Turnieren möglich", so Schuster.Taekwondo besteht aus sehr vielen Elementen, die unterrichtet werden - unter anderem Selbstverteidigung, Hilfe für alle Gefahrensituationen und Steigerung des Selbstbewusstseins, leichtes Kampftraining mit leichtem Körperkontakt und Bruchtests (Bretter werden bei Prüfungen zerschlagen).Kinder können ab einem Alter von sechs Jahren mitmachen. Sie lernen, sich spielerisch gesund zu bewegen. "Taekwondo ermutigt stille Kinder, sich mehr zuzutrauen. Aktive Kinder dagegen lernen, Rücksicht zu nehmen und sich in eine Gruppe einzufügen", so Schuster. Jugendliche gewinnen beim Taekwondo Selbstvertrauen. Sie lernen ihren Körper besser kennen, können sich und andere besser einschätzen und gehen mehr aus sich heraus. Fairness, Achtung und Respekt werden großgeschrieben.Für das VfL-Taekwondo-Training sind weder Vorkenntnisse in anderen Sportarten noch besondere Beweglichkeit oder ein bestimmtes Alter Voraussetzung. Der Körper und das Bewusstsein entwickeln sich beim Üben. Das Training findet mittwochs in der Turnhalle der Oberschule in Jesteburg stat (18.30 bis 19.15 Uhr: Kinder und Erwachsene; 19.15 bis 20 Uhr: Fortgeschrittene).Interessenten sind jederzeit zum Probetraining eingeladen. Ein Einstieg ist immer möglich. Als Trainingskleidung reichen zu Beginn eine lange bequeme Sporthose und ein T­-Shirt.