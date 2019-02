Eine sinnvolle Kooperation

Warn-Apps BIWAPP und NINA zeigen ab sofort gleiche Gefahrenmeldungen.

Schnelle und verlässliche Information im Ernstfall: Der Landkreis Harburg informiert seine Bevölkerung bei Großschadenslagen und im Katastrophenfall seit Mai 2017 mit der Bürger-Informations-und-Warn-App BIWAPP. Durch eine Zusammenarbeit des BIWAPP-Entwicklers, der Marktplatz Lüneburger Heide GmbH, mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) erhalten Nutzer nun die gleichen behördlichen Gefahrenmeldungen, egal ob die Warn-App NINA oder BIWAPP auf dem Smartphone installiert ist. Für Bürger aus dem Landkreis ist das ein großer Gewinn, wenn sie in anderen Landkreisen oder Bundesländern unterwegs sind, die BIWAPP nicht nutzen.Über BIWAPP werden Warnungen des Bundes bereits seit einiger Zeit angezeigt. Die Warn-App NINA empfängt Meldungen des Warnsystems BIWAPP. Durch die wechselseitige Bereitstellung sind Gefahrenmeldungen beider Systeme somit deutschlandweit verfügbar.Die Zusammenarbeit begann im Frühjahr 2017 mit einer Vereinbarung beider Partner. Beide sehen den wechselseitigen technischen Anschluss als wichtigen Meilenstein für eine zukünftig noch engere Zusammenarbeit beim Thema Warnung der Bevölkerung. Ausgangspunkt war die gemeinsame Feststellung beider Partner, dass Bürger im gesamten Bundesgebiet Zugriff auf wichtige Warnungen und Gefahreninformationen erhalten sollen - unabhängig davon, welches Warnsystem von Ländern und Kommunen genutzt wird.BIWAPP wurde mehr als 240.000-mal heruntergeladen, über 12.000 Meldungen wurden von den Kommunen veröffentlicht und mehr als 44 Millionen Push-Benachrichtigungen versendet. Im Landkreis ist BIWAPP seit Anfang Mai 2017 für die Betriebssysteme Android und iOS verfügbar. BIWAPP-Nutzer können individuell festlegen, über welche Themen sie informiert werden möchten. Außer Hochwasser und Feuer können das auch allgemeine Warnungen oder Schulausfälle sein. Aktuelle Informationen und Katastrophenmeldungen werden für den gewählten Umkreis direkt auf das Smartphone geschickt. Sobald der Landkreis Harburg, die Einsatzleitstelle oder eine andere offiziell zuständige Institution eine Warnung oder Information bekannt gibt, leitet BIWAPP diese Info an die Nutzer weiter.• Weitere Informationen zu BIWAPP gibt es unter www.landkreis-harburg.de/biwapp oder http://www.biwapp.de/landkreis-harburg und in den gängigen App-Stores.