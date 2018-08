Erste Events stehen bereits fest

Bürger- und Gewerbeverein der Samtgemeinde veranstaltet "White Dinner" und Weihnachtsmarkt.

Paris ist Vorbild für Jesteburg

Gerade haben die Mitglieder des ehemaligen GeWerbekreises unter dem neuen Namen "Bürger- und Gewerbeverein der Samtgemeinde Jesteburg" den Neustart beschlossen (das WOCHENBLATT berichtete), da gibt es schon die ersten positiven Nachrichten. Auf Nachfrage teilte jetzt Mitglied Bernd Jost mit, dass bereits am Freitag, 17. August, ab 19 Uhr die erste Veranstaltung stattfindet. Der Verein lässt einen Klassiker aufleben: das "White Dinner".Freunde, Familie sowie Nachbarn - alle, die Lust und Zeit haben sind herzlich zum unkommerziellen Picknick unter freiem Himmel eingeladen. Einzige Voraussetzung ist, sich weiß zu kleiden (ausgenommen davon sind nur die Schuhe). Einfach einen Tisch mit weißer Tischdecke, Stühlen und gefülltem Picknick-Korb mitbringen und einen zauberhaften Abend verbringen. Gern darf es auch etwas Dekoration sein.2013 fand das "White Dinner" zum ersten Mal statt. Der Veranstaltungsort ist perfekt gewählt. Die "weißen Gäste" treffen sich rund um das "Heimathaus" am Niedersachsenplatz. Sollte es regnen, wird die Veranstaltung in das "Heimathaus" verlegt. Platzreservierungen sind nicht möglich. Wer zuerst kommt, darf sich seinen Speiseplatz aussuchen. Es wird auch keine Verkaufsstände geben. Gegessen wird, was von zu Hause mitgebracht wird. Für musikalische Untermalung ist gesorgt - eine Akkordeonspielerin wird die Gäste unterhalten.Das "White Dinner" möchte der neue Vorstand um die Vorsitzend Christiane Kremer-Stöckl, Vize Paul Mojen und Schatzmeisterin Cornelia Zieger auch nutzen, um mit Interessenten ins Gespräch zu kommen. Wie berichtet, will sich der Verein auch für Privatpersonen öffnen, die sich für Jesteburg engagieren möchten.Und auch diese Nachricht wird die Jesteburger begeistern: Bernd Jost hat sich bereit erklärt, den beliebten Weihnachtsmarkt für den Bürger- und Gewerbeverein zu organisieren. Er findet statt am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Dezember. Jost: "Einzelheiten zum Programm werden später verraten. Aber wir möchten die Bühne jeweils tagsüber wieder den Vereinen, Schulen und Kindergärten zur Verfügung stellen." Wer sich also während des Weihnachtsmarktes auf der Bühne präsentieren möchte, kann sich ab sofort bei Jost melden. Er ist unter der Nummer 04181 - 8950 oder via E-Mail an info@naturbuehne-jesteburg.de zu erreichen. Gesucht werden übrigens auch schon Anbieter für die Buden. Auch hier sind Leute aus dem Ort willkommen.2013 Jahr hatte der GeWerbekreis zum ersten Mal zu einem vorweihnachtlichen Beisammensein eingeladen. Mehr als 1.000 Besucher ließen sich das Spektakel damals nicht entgehen. Damals wie heute zeichnet Bernd Jost für die Organisation verantwortlich.Vorbild des Picknicks ist das "Diner en blanc", das in Paris seit mehr als 20 Jahren ein kulinarisches Ereignis der besonderen Art darstellt. Jedes Jahr im Sommer wird im Freundeskreis ganz in Weiß in den Straßen der Seine-Metropole diniert. Mit Picknick-Körben strömen in den frühen Abendstunden tausende Franzosen zum vereinbarten Treffpunkt. Mitgebrachte Tische und Stühle werden zu langen Tafeln zusammengestellt und verwandeln die Straßen von Paris in ein riesiges Open Air-Restaurant. Bisherige Schauplätze waren beispielsweise der "Place de la Concorde", der Innenhof des Louvre oder auch die "Champs-Élysée".