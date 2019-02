"Frau und Politik": Bilanz nach 100 Jahren

Svenja Stadler diskutiert mit Heike-Melba Fendel.

Zu einem offenen Gespräch mit Heike-Melba Fendel über das Thema "Frau und Politik" lädt die SPD-Bundestagsabgeordnete Svenja Stadler für Montag, 18. Februar, um 19.30 Uhr ins "CaféBook" (Kirchweg 3) nach Jesteburg ein.Heike-Melba Fendel ist Journalistin und Buchautorin und darüber hinaus Inhaberin undGeschäftsführerin der Veranstaltungs-, PR- und Künstleragentur Barbarella. Außerdem gründete sie im Jahr 2016 zusammen mit anderen Frauen das Aktionsbündnis "Wir machen das". Das Bündnis aus zahlreichen Initiativen, Personen und Institutionen wurde gegründet, um der Herausforderung weltweiter Migration mit Menschlichkeit und Sachverstand zu begegnen. "Ich habe mich sehr über die Einladung von Svenja Stadler gefreut, gemeinsam mit ihr in ihrer Heimat über das Thema Frau und somit auch das Thema Feminismus zu diskutieren."Das Datum der Veranstaltung ist nicht zufällig gewählt. Als eine von nur 37 Frauen wurde Marie Juchacz im Jahr 1919 in die Weimarer Reichsversammlung gewählt und sprach dort am 19. Februar 1919 als erste Frau nach der Einführung des Frauenwahlrechts. Am Abend vor dem 100-jährigen Jubiläum dieser Rede wollen Heike-Melba Fendel und Svenja Stadler mit allen Interessenten über frauenpolitische Themen diskutieren."Ich freue mich sehr, dass Heike-Melba Fendel mein Gast ist. Sie ist meinungsstark und mischt sich gern in gesellschaftliche Debatten ein. Das gefällt mir", so Stadler. "Nach wie vor sind Frauen in unserer Gesellschaft nicht gleichberechtigt, dabei stellen Frauen 50 Prozent der Bevölkerung. Das muss sich ändern. Die Einführung der Frauenquote in börsennotierten Unternehmen oder die Einführung des Parité-Gesetzes wie in Brandenburg stellen hierbei wichtige Verbesserungen dar."Wie bei ihrem regelmäßig stattfindenden Bürgerdialog "Stadler im Gespräch" ist auch diese Veranstaltung für jede und jeden offen. Der Eintritt ist frei.