Grünes Licht für "Famila" in Jesteburg

Landkreis Harburg erteilt Baugenehmigung für neuen Markt am Ortsausgang.

Endlich mal richtig gute Nachrichten für Jesteburg! Wie am Freitag bekannt wurde, hat das Kieler Unternehmen "Famila" die Baugenehmigung für ein Warenhaus am Ortsausgang in Richtung Asendorf bekommen. "Ich kann bestätigen, dass die Baugenehmigung vorliegt", sagt "Famila"-Sprecherin Bärbel Hammer. Nähere Informationen zum weiteren Ablauf wollte sie noch nicht geben.Jesteburg musste viele Jahre auf diesen Moment warten. Zuletzt hatte das Oberverwaltungsgericht die Ansiedlung gestoppt. Der B-Plan hatte gegen das Raumordnungsprogramm verstoßen: Großflächiger Einzelhandel durfte in Jesteburg nur in der Ortsmitte ansiedeln. Zudem war die geplante Verkaufsfläche von 3.220 Quadratmetern zu groß. Die Nachbargemeinde Hanstedt klagte gegen die Ansiedlung des Marktes in Jesteburg und gewann. Dass es jetzt doch grünes Licht für den Supermarkt gibt, ist einer Novelle des Raumordnungsprogramms zu verdanken. Denn mit der Änderung können neue Lebensmittelmärkte auch außerhalb des Ortszentrums entstehen, wenn eine Ansiedlung im Ortskern nicht möglich ist. Entscheidend ist auch, dass der neue Markt mit einer Verkaufsfläche von 2.420 Quadratmetern deutlich kleiner wird als ursprünglich geplant.• Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der kommenden Woche.