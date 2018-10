"Herzlichen Dank an alle Spender!"

Benefiz-Konzert des Gospelchors "Happy Voices" bringt 1.221,46 Euro für Kinderhospiz "Sternenbrücke".

Singen für einen guten Zweck und mit Musik anderen doppelt Freude bringen - das ist dem Gospelchor "Happy Voices" abermals mit seinem Konzert jüngst in der katholischen St. Marien-Kirche in Egestorf gelungen. In diesem Jahr bat der Chor um Spenden für das Kinderhospiz "Sternenbrücke" in Hamburg.Unter der Leitung von Rolf Puppe hatten die 30 Sängerinnen und Sänger monatelang fleißig geprobt, um ihr Repertoire mit altbekannten und neu einstudierten Liedern vor den rund 150 Besuchern klangvoll zu präsentieren. Unterstützt wurden sie dabei von Sabine Nolde (Mezzosopran) und Friedhelm Brill (Bass), beide sind ehemalige Mitglieder des Staatsopernchors Hamburg. Begleitet wurden sie von Irina Kolesnikowa am Piano.Auf dem Programm standen nicht nur typische Gospellieder, in denen es um Liebe, Leidenschaft und die Unterdrückung von andersfarbigen Minderheiten geht, sondern auch Melodien aus Musicals. Herausragend waren dabei Stücke wie "Banks of the Ohio" nach Joan Baez, gesungen von Sabine Nolde, die dafür viel Beifall erntete oder das gesungene "Vater unser" von Friedhelm Brill. Aus den eigenen Chorreihen trug das Duo Claus Peper (Gitarre) und Rolf Puppe (Gesang) "Du hat einen Freund" vor.Das Motto des Abends "Lasst Musik erklingen und die Herzen erwärmen" war bei den Besuchern voll und ganz angekommen. Zum Schluss gab es Standing Ovations für alle Akteure und einen prall gefüllten Spendentopf mit insgesamt 1.221,46 Euro.Christiane Schüddekopf vom Vorstand des Fördervereins "Sternenbrücke" war sehr gerührt. "Im Namen des Vereins Sternenbrücke geht ein großer Dank an die vielen Menschen, die uns unterstützen". Weiter erklärte sie, dass das Kinder-Hospiz "Sternenbrücke" unheilbar erkrankten Kindern und ihren Familien für jeden Abschnitt ihres schwierigen Weges individuell abgestimmte Pflegeangebote anbietet. Betroffenen Familien ermöglicht der Verein u.a. kraftschenkende Erholungsphasen. Er finanziert sich zu einem großen Teil durch Spenden und ist somit auf die finanzielle Unterstützung von Dritten angewiesen.