Kekse bringen 844 Euro

IG "Jesteburger Kindergärten" freut sich über erfolgreiche Aktion.

Die Weihnachtszeit ist zwar schon lange vorbei, doch für die Kindergärten in Jesteburg hat sie ein sehr erfreuliches Nachspiel: Denn die Interessengemeinschaft "Jesteburger Kindergärten" blickt auf eine erfolgreiche Keksaktion zurück und möchte sich bei allen Spendern und "Keksessern" bedanken. In der Adventszeit hatten die Jungen und Mädchen der vier Jesteburger Kitas mit viel Freude Kekse gebacken, eingetütet und an 20 Verkaufsstellen in Jesteburg für 1,50 Euro verkauft."Wir möchten uns bei allen bedanken, die unsere Kekse gekauft und so viel gespendet haben", sagt IG-Vorsitzende Daniela Beuing. "Vielen Dank auch an die Gewerbetreibenden in Jesteburg, die unsere Aktion unterstützt haben." Insgesamt kamen 844 Euro zusammen.Das Geld soll in neue Projekte in den Kitas investiert werden. Ein Teil des Geldes wird etwa für einen Trommelworkshop in der Kita Moorweg verwendet. "Die Kinder lernen beim Trommeln, sich auf einen Rhythmus einzulassen und auf andere zu achten", so Daniela Beuing. Es werde Teamgeist, Motorik, Koordination und Konzentration gefördert. "Aber vor allem macht es den Kindern großen Spaß", so Beuing.• Mehr Informationen zum Engagement des Vereins "Jesteburger Kindergärten" gibt es online unter www.ig-kiga.de. Alessandra Moser (stellvertretende Leiterin der Kita Moorweg, li.) und Daniela Beuing (IG "Jesteburger Kindergärten") freuen sich mit Jungen und Mädchen über die erfolgreiche Aktion