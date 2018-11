Letzte Chance für Ihre Veranstaltung

Hanstedt-Kalender steht kurz vor Fertigstellung / Fotos werden noch angenommen.

Der Hanstedt-Kalender des WOCHENBLATT ist eine absolute Erfolgsgeschichte. Zahlreiche Vereine und Institutionen veröffentlichen darin ihre Termine. Dazu gibt es wichtige Informationen aus den einzelnen Gemeinden. Wie beliebt der Kalender ist, zeigt die Tatsache, dass jeder Neu-Bürger ein Exemplar als Begrüßungsgeschenk vom Rathaus erhält. Jetzt ist der Kalender fast fertig. Diejenigen, die ihre Termine veröffentlicht sehen möchten, sollten sich jetzt beeilen. Denn am Freitag, 9. November, ist der definitiv letzte Tag, um noch etwas einzureichen."Mit dem Hanstedt-Kalender zeigen wir, wie lebendig und vielfältig unser Vereinsleben ist", sagt Hanstedts Verwaltungschef Olaf Muus. "Dabei entsteht ein ganz neues Wir-Gefühl." Denn die Samtgemeinde habe nicht nur den Urlaubsgästen, sondern auch den Einheimischen eine Menge zu bieten. "Ich bin sicher, dass der Kalender auch für Neubürger ein Muss ist."Anzeigen der heimischen Geschäftsleute dokumentieren Angebot und Dienstleistung. Das Schöne: In dem Kalender bringen sich die Vereine und Inserenten zwölf Monate lang immer wieder in Erinnerung. Alle Vereine und Institutionen aus der Samtgemeinde können in dem Kalender ihre Veranstaltungen veröffentlichen. So ist garantiert, dass kein wichtiges Event vergessen wird. Außer Tagesfeldern für persönliche Notizen vervollständigen ansprechende Fotos aus den Dörfern und von den dort lebenden Menschen das Werk. Auch die Adressen und Telefonnummern der Gemeindebüros, Schulen, Kindergärten und Schwimmbäder sind aufgeführt. Die Ferientermine in Niedersachsen und Hamburg, Notfallrufnummern und Hinweise auf Apothekennotdienste und Müllabfuhr vervollständigen den Jahresbegleiter.Der Kalender wird Ende des Jahres zusammen mit dem WOCHENBLATT an 6.200 Haushalte in der Samtgemeinde Hanstedt verteilt. Zudem liegen Exemplare im Rathaus Hanstedt sowie in verschiedenen öffentlichen Einrichtungen aus.Für einen attraktiven Kalender benötigen wir Ihre Termine: Ob Dorf- oder Schützenfest, Vortrag, Wanderung, Ausfahrt, Modenschau oder Konzert - bitte teilen Sie uns Ihre Veranstaltungen für das Jahr 2019 mit. Die Veröffentlichung ist selbstverständlich kostenlos.Übrigens: Auch Fotos werden noch gern angenommen - ebenfalls bis Freitag! Gesucht werden Landschaftsmotive, typische Gebäude, Szenen aus der Samtgemeinde und Impressionen von Veranstaltungen.Einsendeschluss für Bilder und Termine ist am Freitag, 9. November. Die Bilder bitte in Original-Größe schicken. Ein Honorar wird nicht gezahlt. Selbstverständlich werden aber die Namen der Fotografen genannt.Für die Kontaktaufnahme gibt es mehrere Möglichkeiten:• E-Mail: Einfach eine E-Mail schicken mit dem Stichwort "Hanstedt-Kalender" an tamara.westphal@kreiszeitung.net.• Postadresse: WOCHENBLATT-Verlag, 21244 Buchholz, Bendestorfer Straße 3-5 oder Postfach 1554.• Fax: 04181 - 200355• WOCHENBLATT-Mediaberater Rainer Dodenhoff erreichen Sie unter der Telefonnummer 04181 - 200329.