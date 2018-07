Neue Bälle für Kinderturngruppe

Sina Katharina Neubacher unterstützt MTV Brackel / Neue Kinder sind willkommen.

Dienstags geht es hoch her in der Sporthalle in Brackel. Von 16 bis 17 Uhr treffen sich die fünf- bis elfjährigen Kinder unter Leitung von Carsten Treu zum Kinderturnen. Anschließend folgt Wiebke Mallow mit ihrer Turngruppe für Drei- bis Siebenjährige. In beiden Gruppen stehen Bewegung und Spaß im Vordergrund.Die meisten Kinder sind besonders begeistert von Ballspielen. Dafür sind vor allem Softbälle gut geeignet. Alle Turngruppen dürfen sich nun über 20 neue Softbälle freuen, die von Sina Katharina Neubacher (Kosmetikstudio Hautnah, Brackel) gespendet wurden. Neubacher veranstaltete im Dezember einen Weihnachtsmarkt in ihrem Kosmetikstudio. Der gesamte Erlös aus Tombola und Verkäufen ging an einen guten Zweck. "Ich spende schon seit Jahren gemeinsam mit meinen Kunden für 'Hörer helfen Kindern', der Weihnachtsaktion von Radio Hamburg. In diesem Jahr wollte ich aber gern auch einen Teil an eine Brackeler Organisation spenden", so Neubacher. "Es freut mich sehr, dass die Kinder in den Turngruppen des MTV nun mit neuen Bällen spielen können."Anja Wiegel, Vize-Vorsitzende des MTV Brackel, freut sich über das regionale Engagement. "Es ist toll, dass wir als Verein immer wieder Unterstützung von lokalen Firmen erhalten. Im Namen der Kinder und Übungsleiter des MTV Brackel bedanke ich mich ganz herzlich bei Sina Neubacher."• Übrigens: Beide Kinderturngruppen freuen sich immer über die Teilnahme neuer Kinder. Ein Schnuppernachmittag ist jederzeit ohne Anmeldung möglich.