Neues Dach für "Sammanns Hus"

Germeinde unterstützt Maßnahme mit 20 Prozent.

Das "Sammanns Hus" gehört ohne Zweifel zu den historischen Schätzen Jesteburgs. Das große Fachwerkhaus gegenüber des Niedersachsenplatzes wurde 1765 von dem Harburger Amtsvogt Sammann erbaut. "Als wir das Anwesen 1977 kauften, war es in einem desolaten Zustand", so Inhaber Jürgen Smutek. Mit viel Liebe, Sachverstand und großem Kostenaufwand hat er gemeinsam mit Frau Renate daraus ein Schmuckstück gemacht. Seit mehr als 40 Jahren verstehen es die Eheleute, eine Auswahl aus Schönem, Kuriosem und Exotischem für Haus und Garten zusammenzutragen und in Jesteburg zu verkaufen. Doch der Zahn der Zeit nagte an dem Gebäude, so dass es jetzt Zeit für ein neues Reetdach wurde.Die Samtgemeinde Jesteburg unterstützt den Erhalt denkmalgeschützter Gebäude und fördert auf Antrag Maßnahmen, die für den Erhalt notwendig sind, mit einer Übernahme von bis zu 20 Prozent der anrechenbaren Kosten. In diesem Fall erfolgte der Beschluss, die Renovierung zu bezuschussen, einstimmig. "Wir freuen uns, dass Familie Smutek das Gebäude fachmännisch sanieren lässt, und haben gern für die Bewilligung des Zuschusses gestimmt", sagt UWG Jes!-Chef Hansjörg Siede. "Mit der Neueindeckung des Reetdaches bleibt 'Sammanns Hus' auch weiterhin ein Blickfang in unserer Dorfmitte." Siede hofft, dass sich auch Eigentümer anderer ortsprägender Gebäude - etwa des Woesthauses - zeitnah zu einer Sanierung entschließen. "So können wir die Attraktivität unserer Ortsmitte langfristig sichern."