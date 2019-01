Schrott bringt 3.000 Euro

St. Marianus-Hospiz in Bardowick bekommt finanzielle Unterstützung aus Brackel.

Die Landeskirchliche Gemeinschaft Brackel führte wieder die Aktion "Schrott für Gott" durch. Gesammelt wurden Metalle im Wert von mehr als 3.000 Euro. In den vergangenen Jahren wurde stets eine Hälfte des Erlöses für die eigene Jugendarbeit verwendet - etwa für die Finanzierung von hauptamtlichen Mitarbeitern, für eine Anschaffung oder für Zuschüsse zu Ferienmaßnahmen. Der andere Teil ging jeweils an soziale oder missionarische Projekte. So wurden zuletzt beispielsweise ein Waisenhaus in Rumänien, eine Schule in Tansania, die EC-Bildungsstätte in Altenau, die Obdachloseninitiative "Pik-As" in Hamburg, die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" und andere Projekte unterstützt.Aus gegebenem Anlass wurden nun 1.500 Euro an den Förderverein des Hospizes St. Marianus in Bardowick übergeben. "Ein Mitglied unserer Gemeinschaft wurde dort kürzlich hervorragend gepflegt und bis zu seinem Tode betreut. Es ist schön, dass wir uns nun auf diese Weise ein klein wenig erkenntlich zeigen können", sagt Organisator Christian Rogge. Das Team von "Schrott für Gott" bedankt sich bei allen Helfern und Unterstützern und freut sich bereits auf die nächste Sammlung Ende Oktober 2019.