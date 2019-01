Täglich in der Natur

Waldkindergarten jetzt mit Nachmittagsbetreuung / Gemeinderat stimmt neuen Betreuungszeiten zu.

"Unsere zahlreichen Gespräche mit Jesteburger Familien, die an einem Kindergartenplatz im Wald interessiert sind, haben sehr deutlich gezeigt, dass eine Nachmittagsbetreuung bis mindestens 15 Uhr für die meisten berufstätigen Eltern unabdingbar ist", sagt Kindergartenleiterin Angelika Germer. Daher beantragten Elternvertreter und Kindergartenleitung die Einführung einer Nachmittagsbetreuung ab Sommer 2019, der der Gemeinderat nun zustimmte. Die Betreuungszeiten des Waldkindergartens werden damit auf 8.30 bis 15 Uhr erweitert.Die Notwendigkeit einer Nachmittagsbetreuung bekräftigt auch Irina Schwiderski, deren Sohn seit April 2018 im Waldkindergarten ist: "Mein Mann und ich sind aus Hamburg nach Jesteburg gezogen, weil wir unseren Kindern ein naturnahes Aufwachsen ermöglichen wollen. Wir sind überzeugt, dass das Kennenlernen und der Umgang mit der Natur im Zeitalter eines rasant ansteigenden Medienkonsums für die Kinder immer wichtiger werden." Als moderne Mutter habe sie aber auch den Wunsch, das Wohl ihrer Kinder und ihren Beruf vereinbaren zu können. "Mit der zukünftig angebotenen Nachmittagsbetreuung habe ich nun die Möglichkeit, beides zu kombinieren. Das freut uns Eltern und insbesondere unseren Sohn, da er sich im Waldkindergarten ausgesprochen wohl fühlt."Die Vorteile des Spielens in der Natur sieht auch Inga Martienssen, deren Tochter seit drei Jahren den Waldkindergarten in Jesteburg besucht. "Die Kinder entwickeln eine enorme Kreativität durch das Spiel in und mit der Natur. Darüber hinaus lernen sie einen achtsamen Umgang mit Tieren und Pflanzen im Wald und einen starken Zusammenhalt untereinander", so Martienssen. "Ganz besonders ist für mich außerdem der sehr liebevolle und wertschätzende Umgang mit den Kindern durch die unglaublich engagierten Erzieherinnen." Alles dieses zusammen genommen, ermögliche den Kindern einen Start ins Leben, der sie stark und selbstbewusst mache.Der Waldkindergarten bietet 30 Kindern einen Platz. 15 Kinder sind jeweils in einer Gruppe und werden von zwei Erzieherinnen betreut. Für 2019 gibt es noch freie Plätze. Gern können interessierte Eltern einen Schnuppertag zum Kennenlernen vereinbaren. Für die Anmeldung im Waldkindergarten oder die Vereinbarung eines Schnuppertages wenden sich Eltern direkt an die Kindergartenleiterin Angelika Germer telefonisch unter 0152 - 53238198 oder via E-Mail an wakigasjesteburg@gmx.de. Der Kindergarten befindet sich in einem Waldgebiet zwischen der Straße "Am Lohof", dem Kleckerwald und dem Lohof. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.jesteburg.de (Stichwort: "Waldkindergarten")."Wir als Kindergartenleitung freuen uns, das Angebot erweitern zu können und damit noch mehr Kindern einen Platz im Wald zu ermöglichen", sagt Angelika Germer.