Von der Heide in den Osten

Dr. Magdalena Schulz-Ohm verlässt Bossard.

Die letzten Tage an der Kunststätte sind "lang und bewegend" berichtet Magdalena Schulz-Ohm. Es ist mehr als zehn Jahre her, dass sie als Assistentin der Museumsleitung an die Kunststätte Bossard kam. Ab dem 1. März 2019 wird sie nun ihre neue Stelle als Geschäftsführerin der Ernst-Barlach-Stiftung in Güstrow antreten.Magdalena Schulz-Ohm verlässt die Kunststätte mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Sie freue sich auf ihre neuen beruflichen Aufgaben, sei aber auch wehmütig, denn sie habe an der Kunststätte viel lernen dürfen und die Zusammenarbeit im Team sehr geschätzt.Neben der Assistenz der Geschäftsführung übernahm Schulz-Ohm sukzessive die Bereiche des Veranstaltungsmanagements, der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie des Marketings. Gemeinsam mit Dr. Gudula Mayr, der Leiterin der Kunststätte, konzipierte sie 2011 die wissenschaftliche Podiumsdiskussion "100 Jahre Kunststätte Bossard" und arbeitete intensiv bei der aktuell laufenden Ausstellung und dem Katalog "Die Bossards im Nationalsozialismus" mit. Neben diesen Tätigkeiten kuratierte sie in den vergangenen Jahren unter anderen 2009 die Ausstellung "Utopien von Architektur" sowie 2013 die Ausstellung "Inspiration Heide". Intensiv beschäftigte sie sich in ihrer Zeit an der Kunststätte mit dem Phänomen des Gesamtkunstwerks, publizierte diverse Artikel und hielt nationale und internationale Vorträge zu diesem Thema. Von ihre Faszination an Johann Bossard und seinem Gesamtkunstwerk geleitet, begann sie in ihrer Zeit an der Kunststätte ihre Dissertation "Vom Künstlerhaus zum Gesamtkunstwerk" zu schreiben. In dieser geht sie dem Begriff des Gesamtkunstwerks auf den Grund und legt erstmals eine umfassende wissenschaftliche Deutung von Bossards Kunststätte vor. Nach Einschätzung von Dr. Gudula Mayr stellt die Dissertationsschrift "schon jetzt ein Standardwerk zu Bossard und seinem Gesamtkunstwerk" dar. "Umso schmerzlicher ist es für uns , dass Magdalena Schulz-Ohm die Kunststätte verlässt", so Mayr. "Unser Team wird sie als engagierte Kollegin und Kunsthistorikerin sehr vermissen."