Wer folgt auf Kremer-Stöckl

Mitgliederversammlung: Bürger- und Gewerbeverein diskutiert Beteiligung am Dorf- und Schützenfest.

Wer wird neuer Vorsitzender des Bürger- und Gewerbevereins der Samtgemeinde Jesteburg? Antwort auf diese Frage gibt es am morgigen Donnerstag, 28. März, um 19 Uhr bei "Hof + Gut" (Itzenbütteler Sod 13). Nach dem überraschenden Rücktritt der Vorsitzenden Christiane Kremer-Stöckl im November vorigen Jahres führte Vize Paul-H. Mojen den Verein übergangsweise. Wie berichtet, hatte Kremer-Stöckl aus persönlichen Gründen ihr Amt niedergelegt. "Ich habe festgestellt, dass das einfach zu viel für mich ist", so Kremer-Stöckl auf WOCHENBLATT-Nachfrage damals. "Außerdem bin ich nicht so der Vereinsmensch. Ich sehe mich mehr als Einzelkämpferin."Doch auch ohne die Vorsitzende war der Verein gut aufgestellt und engagiert. Unter anderem fand wieder der beliebte Weihnachtsmarkt statt, ebenso wurde das "Jesteburger Lichtermeer" organisiert. Ein großer Erfolg war zudem die Premiere des "Lebendigen Adventskalenders". 22 Geschäfte boten den Kunden zur Weihnachtszeit unterhaltsame Abende.Und die nächste große Veranstaltung könnte schon bald folgen: Wie berichtet, möchte der Bürger- und Gewerbeverein gemeinsam mit anderen Vereinen (unter anderem mit dem VfL Jesteburg und dem Schützenverein) ein Dorf- und Schützenfest organisieren. Im Gespräch sind unter anderem ein "Tag der offenen Tür" aller Vereine auf dem Gelände des VfL Jesteburg, ein Open-Air-Konzert, ein großer Flohmarkt sowie "Spiele ohne Grenzen". Stattfinden soll das Fest rund um das Jesteburger Schützenfest vom 31. Mai bis zum 3. Juni. Die finale Entscheidung, ob die Vereine den Zuschlag bekommen, berät der nicht-öffentliche Verwaltungsausschuss am heutigen Mittwoch. Loretta Wollenberg, die sich ebenfalls um die Ausrichtung beworben hatte, zog ihren Antrag zurück. Im Zuge der Mitgliederversammlung am Donnerstag soll ausgelotet werden, wer sich wie einbringen möchte. "Helfen Sie uns bitte beim Gelingen unseres Beitrags zum Jesteburger Dorffest", appelliert Mojen an die Mitglieder.