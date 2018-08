Wer wird Nachfolger vom "Holzbaron"?

Ganz Asendorf feiert Schützenfest / Martin Schmidt blickt auf gelungenes Königsjahr zurück.

Das Schützenfest-Programm

Ein Dank an alle Helfer und Unterstützer

Im vergangenen Jahr kannte die Freude beim Schützenverein Asendorf keine Grenzen: Nach einem Jahr ohne König, zielte Martin Schmidt (40) ganz genau und sicherte sich damit den Titel "Schützenkönig"."Ich freue mich sehr - und Attacke", zeigte sich Schmidt, der seit seinem zwölften Lebensjahr dem Verein angehört und 1997 bereits Vize-König war, unternehmungslustig beim Blick auf die anstehende Amtszeit. Mit ihm freute sich Ehefrau Melanie. Von Vereinspräsidenten Lars Battermann bekam Schmidt den Beinamen "Der Holzbaron". Dies war eine Anspielung darauf, dass der verheiratete Vater zweier Kinder selbstständig im Garten- und Landschaftsbau sowie im Holzhandel arbeitet.Als Adjutanten wählte sich Martin Schmidt schließlich Volker Burmeister, Sven Gevers und Thorsten Kuhlmann an die Seite.Besonders in Erinnerung bleiben werden Schmidt die vielen neuen Kontakte, die bei den Besuchen der Nachbarvereine und den Königsbällen geknüpft wurden. "Der absolute Höhepunkt war jedoch unser eigene Königsball, der im festlich geschmückten Dorfgemeinschaftshaus mit vielen Gästen gefeiert wurde", so Schmidt.Auch für die Damenkönigin Manuela Burfeind geht das Königsjahr zu Ende. Manuela blickt mit ihren Adjutantinnen Melanie Schmidt und Daniela Burmeister auf ein gelungenes Jahr zurück.Besonders am Herzen liegt dem Schützenverein das Kinderschützenfest am Sonntag, 12. August. Gegen 13.45 Uhr treffen sich alle Interessenten am Maibaum. Von dort aus geht es auf geschmückten Rädern, Rollern oder Wagen zum Festplatz. Die schönsten Fahrzeuge werden übrigens prämiert.Freitag, 10. August19 Uhr: Sammeln im Dorfgemeinschaftshaus Asendorf20.45 Uhr: Abmarsch21 Uhr: Kranzniederlegung am Ehrenmal21.45 Uhr: Großer Zapfenstreich am Dorfgemeinschaftshaus22 Uhr: Umtrunk im DorfgemeinschaftshausSamstag, 11. August7 Uhr: Wecken des Königs9 Uhr: Sammeln im Schützenhaus9.30 Uhr: Ummarsch10.30 bis 13.30 Uhr: Königsfrühstück und Umtrunk im Dorfgemeinschaftshaus14 bis 18.30 Uhr: Schießen auf allen Ständen und Vogelschießen15 bis 17 Uhr: Kaffee und Kuchen im Schützenhausab 21 Uhr: Sommerball im Dorfgemeinschaftshaus mit DJ Happy (kein Uniformzwang)Sonntag , 12. August10 bis 12 Uhr: Frühstücksbüfett für jedermann im Schützenhaus13 bis 14.30 Uhr: Sammeln und Ummarschetwa 13.45 Uhr: Treffen für Kinderschützenfest am Maibaum in der Ortsmitte mit geschmückten Bollerwagen, Fahrrädern, Rollern oder Ähnlichem. Gemeinsamer Umzug zum Festplatz und anschließend Kinderbelustigung (bis 16.30)14.30 bis 16 Uhr: Kinderkönigsschießen15 bis 17 Uhr: Kaffee und Kuchen im Schützenhaus16.30 Uhr: Proklamation des Kinderkönigspaares15 bis 18 Uhr: Schießen auf allen Ständen und Vogelschießen19 Uhr: Proklamation20 Uhr: Gemütlicher Ausklang im Schützenhausder Schützenverein Asendorf und Umgebung feiert vom 10. bis zum 12. August sein Volks- und Schützenfest.Ich lade im Namen des Schützenvereins Asendorf und Umgebung alle herzlich ein, an diesem Fest teilzunehmen. Es freut uns immer wieder, wenn viele Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde Asendorf und Umgebung unser Fest besuchen. Auf einige Programmpunkte möchte ich besonders hinweisen.Am Freitagabend sollte man sich die feierliche Kranzniederlegung am Ehrendenkmal und den großen Zapfenstreich am Dorfgemeinschaftshaus nicht entgehen lassen. Musikalisch begleitet wird dies vom Spielmannszug des TV Asendorf-Dierkshausen und dem Jesteburger Blasorchester. Am Samstagabend veranstalten wir ab 21 Uhr unseren Sommerball, bei dem das Beste der 1970er bis 1990er Jahre gespielt wird. Wer viel tanzt, der muss auch wieder zu Kräften kommen. Besucht also unser Frühstücksbüfett am Sonntag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr und lasst euch mit leckeren Speisen im Schützenhaus verwöhnen (Anmeldung bitte unter 04183 - 5273).Sonntag führt uns unser Ummarsch in die Dorfmitte zum Maibaum. Alle Kinder und ihre Eltern sind aufgerufen, mit geschmückten Rädern, Rollern oder Wagen gemeinsam mit uns zum Kinderschützenfest zu marschieren. Um etwa 13.45 Uhr geht der Ummarsch vom Maibaum in Richtung Gemeinschaftshaus.Am Sonntagabend findet dann die Proklamation des Schützenkönigs und unserer Damenkönigin statt. Auch hier wünschen wir uns viele Gäste.Einen ganz großen Dank sende ich an alle Helfer und Unterstützer unseres Schützenvereins. Ohne die großzügige Unterstützung wäre ein solches Fest nicht zu stemmen. Auch unseren Vorstand, die Schießaufsicht und den Festausschuss möchte ich nicht vergessen. Ihr macht alle eine super Arbeit - jeder von euch bringt viel Zeit und Kraft in diese Ehrenämter ein. Dafür meinen herzlichen Dank!Ich wünsche allen, die mit uns feiern wollen, viel Spaß und allen Schützenschwestern und Schützenbrüdern gut Schuss.