Zeit für ein Resümee

Samtgemeinde-Bürgermeister Olaf Muus lädt zu einem Austausch zum Thema Flüchtlingsarbeit ein.

Als vor rund vier Jahren die ersten Flüchtlinge nach Hanstedt kamen, stand die Samtgemeinde vor einer enormen Herausforderung. "Zum Glück hatte man im Landkreis und in der Gemeinde vorgesorgt", erinnert sich Samtgemeinde-Bürgermeister Olaf Muus. Rechtzeitig standen passable Unterkünfte bereit, mit Zweibettzimmern, Küchen und Waschmaschinen, mit Hausmeistern, einem Wachdienst und vor allem mit engagierten, kompetenten Sozialbetreuern. Die erste Unterkunft wurde an der Winsener Straße gebaut, eine zweite später im Hanstedter Gewerbegebiet "Vor dem Bruch". Weitere Unterkünfte gibt es derzeit in Asendorf, Egestorf und Marxen. "Aber Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, aus welchem Grund auch immer, brauchen auf der Suche nach einer neuen Perspektive mehr als ein Dach über dem Kopf und Verpflegung", so Muus. "Um in Deutschland Fuß fassen zu können, brauchen sie Unterstützung und Hilfe." Sie seien konfrontiert mit einer fremden Sprache, oft auch fremden Schriftzeichen, vor allem aber mit Umgangsformen einer Kultur, die sich je nach Herkunftsland, fundamental von ihrer eigenen unterscheiden.Dank der Initiative des Samtgemeinde-Bürgermeisters Olaf Muus und unter tatkräftiger Mithilfe der Gemeindebürgermeister hat sich seit Ende 2014 ein breites Netz freiwilliger Unterstützer gebildet. Sie stehen den Neubürgern bei verschiedensten Belangen zur Seite - etwa in "Internationalen Cafés", bei Deutschvermittlung, Mathenachhilfe, Behördengängen, Sport und Freizeit sowie bei der Wohnungs- und Jobsuche."Wenn es in der letzten Zeit recht ruhig geworden ist um unsere Flüchtlinge, kann man das getrost als gutes Zeichen deuten", so Muus. Viele Flüchtlinge seien "angekommen" in der Samtgemeinde. "Sie haben eine Wohnung gefunden, eine Arbeit oder eine Ausbildungsstelle." In den Unterkünften gehe es weitgehend friedlich zu. Trotz hoher Fluktuation und reichlich interkulturellem Zündstoff.Seit 2014 hat sich viel getan - sowohl bei den Flüchtlingen, als auch bei den freiwilligen Helfern. Der anfängliche Elan habe bei manchen nachgelassen, sei es aus privaten oder beruflichen Gründen, vielleicht auch weil sie an die Grenzen ihres persönlichen Belastbarkeit gekommen sind. "Bestimmt aber nicht, weil die grundsätzliche Bereitschaft zu helfen nicht mehr besteht", ist sich der Verwaltungschef sicher.Muus ist der Meinung, nun sei der richtige Moment, um zu fragen: "Wo stehen wir? Was sind unsere Perspektiven?" Aus diesem Grund lädt er für Dienstag, 29. Januar, zwischen 19 und 21 Uhr zu einem Gespräch in den "Geidenhof" (Buchholzer Straße 1) ein. "Es ist an der Zeit davon zu berichten, was die Neubürger und ihre freiwilligen Helfer in den vergangenen Jahren gemeinsam erlebt haben - von gemeinsamen Unternehmungen, von Feiern und Freundschaften." Muus möchte gemeinsam mit den Helfern neu bestimmen, wo Unterstützung gebraucht wird. Außerdem möchte er wissen, wo Engagierte ihren Platz in diesem lebendigen Austausch finden können.Muus: "Vielleicht verstellt der Begriff 'Ehrenamt' den Blick dafür, dass es sich bei dem Engagement für Flüchtlinge nicht nur um Pflicht handelt. Es ist die lebendige Begegnung mit Menschen, von denen wir mindestens ebenso viel lernen können wie sie von uns."Zur Planung des Abends hat sich eine Gruppe Unterstützer aus dem "Internationalen Wohnzimmer" zusammengefunden. Sie wird von zwei Mitarbeiterinnen des EU-Projektes "VisioN" unterstützt.Seit Januar 2015 engagieren sich etwa 200 freiwillige Helfer ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe. Sie betreuen rund 300 Flüchtlinge insbesondere in den Ortschaften Hanstedt, Egestorf, Asendorf, Marxen und Undeloh.