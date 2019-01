Zu "Hoch das Bein" auf die Tanzfläche

Jürgen Brosda veröffentlicht neuen Faslams-Song.

Irgendwo ist man ihm bestimmt schon begegnet - während eines Schützenfests, beim Faslam, beim Oktoberfest oder auf dem Hamburger Kiez. Die Rede ist von Jürgen Brosda aus Buchholz, der als DJ und Musiker aus der deutschen Party-Szene kaum noch weg zu denken ist. Rechtzeitig zum Start der Faslams-Saison hat Brosda am Freitag eine neue Single veröffentlicht.Mit "Hoch das Bein" wagt sich der DJ an das Original-Faslamslied "Hoch das Bein, die Schweinepreise steigen". Natürlich hat Brosda dem Song einen neuen Sound verpasst. "Ich bin mir sicher, damit den Puls - vor allem aber den Beat - der Zeit zu treffen", ist der DJ zuversichtlich. Die Produzenten vom "Chaosteam" waren bereits seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem Künstler, der den alten Klassiker zu neuem Leben erwecken kann und setzen voll auf Brosda. Natürlich gibt es mehrere Versionen von dem Song - unter anderem einen Party-Mix und eine Faslams-Version.Für Brosda ist es nicht die erste Veröffentlichung: Mit "Wir feiern überall" gelang dem Musiker und DJ bereits ein Partykracher. Die moderne Polka besticht durch seinen eingängigen Refrain und dem garantierten "Ich bleib im Ohr"-Effekt. In bester Erinnerung ist sein WM-Song "Attacke, Attacke - wir holen den Cup nach Deutschland", den er gemeinsam mit Danny Malle auf CD presste (das WOCHENBLATT berichtete mehrfach). Brosda bekam damals die einmalige Chance, seinen Song vor dem Fußball-WM-Finale 2014 beim Fan-Fest auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg zu singen - vor 60.000 Menschen. Danach folgte der Party-Song "Halli Galli Ramba Zamba", der ebenfalls grandios einschlug! Kurz nach der Veröffentlichung sei er sogar vor Helene Fischer ("Atemlos") in den iTunes-Charts platziert gewesen.Brosda macht einfach gute Laune. Jedes Wochenende ist der DJ unterwegs und sorgt deutschlandweit für volle Tanzflächen, hat Engagements in Österreich und in angesagten Clubs auf Mallorca.• Erhältlich ist der Song auf allen gängigen Download-Portalen. Weitere Infos unter www.DJ-JUERGEN-BROSDA.de.