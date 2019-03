Zwischenruf: Politisch korrekt?

Es geht noch schlimmer: Hamburger Tageszeitungen berichten von einem Kindergarten, bei dem ich meine Söhne sofort abgemeldet hätte. In einem Brief seien die Eltern gebeten worden, "bei der Auswahl des Kostüms darauf zu achten, dass durch selbiges keine Stereotype bedient werden. Beispielsweise möchten wir nicht, dass Kinder als Indianer oder Scheich verkleidet sind". Kinder sollten keine Kostüme wählen, "die auf Rasse oder Zugehörigkeit zu einer ethnischen oder anderen Minderheit Bezug nehmen und damit verletzend sein könnten". Außerdem stehen dort Kostüme auf dem Index, die problematisch für die Entwicklung der Geschlechterrollen sein könnten - etwa, wenn Jungs als Astronauten oder Superhelden gehen und Mädchen als Feen oder Meerjungfrauen. "Hübsch, niedlich, hilflos die einen; draufgängerisch, furchtlos, stets kampfbereit die anderen" - so die Befürchtung. Stattdessen wird vorgeschlagen, dass Jungs doch auch mal als "Meerjung-Männer" gehen sollen. Im Gegenzug sollten Eltern ihre Töchter ermutigen, sich an ein Superhelden-Kostüm zu wagen.Meine Güte! Ob sich meine Eltern über solche Themen Gedanken gemacht haben? Wahrscheinlich nicht - und schon gar nicht im Karneval, denn da darf man verbal über die Stränge schlagen, und auch mal ein Indianer sein, ohne gleich an den Marterpfahl gebunden zu werden.