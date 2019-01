Als "Helden der Kindheit" feiern

Faslam in Schierhorn: "Mudder" René Axnick und "Vadder" Nine Jordan laden zum Party-Wochenende ein.



Jetzt bebt in Schierhorn wieder die Erde: Die Narren feiern Faslam, ihre fünfte Jahreszeit. Von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. Januar, haben die Faslamsschwestern und -brüder wieder das Kommando im Dorf. Diesmal werden sie angeführt von "Mudder" René Axnick und "Vadder" Nine Jordan - beide sind auch privat ein tolles Team und stellten sich selbst zur Wahl. Wie in den Jahren zuvor wird kräftig im "Schützenhus" gefeiert. Das Motto lautet "Helden der Kindheit".Am Freitag, 25. Januar, kommen "Zocker" auf ihre Kosten: Ab 19 Uhr wird Preisskat und Solo gespielt. Den Siegern winken leckere Fleischpreise. Außerdem können die Teilnehmer beim "Schweinetreiben" (Würfelspiel) ihr Glück versuchen.Am Samstag, 26. Januar, ab 9 Uhr ziehen die Narren durchs Dorf: "Schnorren" in Weihe, Schierhorn und Thelsdorf für alle. Die Narren freuen sich über jede Spende, die ihnen übergeben wird. Dafür singen sie auch lautstark und mit Inbrunst das Faslamslied. Ab 20 Uhr steigt der stimmungsvolle Lumpenball. Achtung: Mitfeiern darf nur, wer älter als 16 Jahre ist (Ausweiskontrolle). Für die Musik und hoffentlich eine volle Tanzfläche ist DJ Appen verantwortlich.Am Sonntag, 27. Januar, startet ab 15 Uhr die Kindermaskerade, die Party für die kleinen Narren. Jungen und Mädchen können sich auf einen ausgiebigen "Bonbon-Regen" freuen. Auch dieses Mal wird wieder Live-Musik geboten - die "Heidjer Band" spielt auf.Die Faslams-Fans - vor allem aber "Mudder" René Axnick und "Vadder" Nine Jordan - freuen sich auf viele Gäste bei ihrem närrischen Treiben.Freitag, 25. Januar• ab 19 Uhr: Preisskat, Solo mit Fleischpreisen und SchweinetreibenSamstag, 26. Januar• ab 9 Uhr: Schnorren durch das Dorf• ab 20 Uhr: Lumpenball im Schützenhaus (Einlass ab 16 Jahre)Sonntag, 27. Januar• ab 15 Uhr: Kindermaskerade - mit der "Heidjer Band"