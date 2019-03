Die Büchereien im Landkreis Harburg: Zu Gast in den Büchereien der Gemeinde Rosengarten.

Viele Bürger - alt und jung - möchten auf sie nicht verzichten: die öffentlichen Büchereien im Landkreis Harburg. Doch einigen Menschen ist gar nicht bewusst, welche Schätze sich dort in den Regalen befinden. Zudem organisieren die Mitarbeiter viele Veranstaltungen, die das kulturelle Angebot der Gemeinden bereichern. Das WOCHENBLATT nimmt dies zum Anlass, in loser Reihenfolge die Büchereien, die Mitarbeiter und das Angebot vorzustellen. Dieses Mal sind wir in den Büchereien der Gemeinde Rosengarten zu Gast.In der Gemeinde Rosengarten gibt es zwei Gemeinde-Büchereien, die jeweils in den Grundschulen der Ortschaften Nenndorf und Vahrendorf zu finden sind. Beide Einrichtungen bestehen bereits seit Jahrzehnten an wechselnden Standorten. "Jetzt sind wir aber schon länger an die Grundschulen angegliedert", sagen die beiden Leiterinnen Kerstin Münch und Meike Uthoff-Wendt unisono. Dieses bestimmt auch das Angebot. "Wir haben eine große Auswahl an Kinderbüchern aus dem Sach- und Erzählbereich", so Münch. Außerdem stehen viele Bilder- und Hörbücher zur Verfügung. Zur allgemeinen Unterhaltung bieten die Büchereien eine Auswahl an Gesellschaftsspielen an. Selbstverständlich finden auch Erwachsene ein ansprechendes Angebot an Romanen, Sachbüchern und Zeitschriften.VahrendorfEhestorfer Straße 821224 RosengartenTelefon:04108 - 4161203Öffnungszeiten:Mittwoch10 bis 12 und16.30 bis 18.30 UhrNenndorfQuerweg 321224 RosengartenTelefon:04108 - 490964Öffnungszeiten:Montag10 bis 13 UhrDienstag15 bis 18 UhrDonnerstag10 bis 13 und 15 bis 18 UhrGebühren:Erwachsene zahlen sieben Euro pro Jahr; für Kinder ist die Entleihe kostenlos.