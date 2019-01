"Black & White" lautet das Motto

Mitglieder des Faslamsverein Harmstorf laden zur dreitägigen Faschingssause ein.

Die Faslamszeit ist eingeläutet. In vielen Dörfern wurde bereits reichlich gefeiert - nun schwappt die Partywelle auch nach Harmstorf. Die Faslamsbrüder und -schwestern freuen sich darauf, nun auch ihre fünfte Jahreszeit zu zelebrieren. Drei Tage lang - von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. Januar, kennt der Spaß keine Grenzen. Organisiert wird das bunte Treiben vom Faslamsverein Harmstorf, an deren Spitze "Mudder" Louisa Meinen und "Vadder" Florian Burgemeister stehen. Alle Veranstaltungen finden im Gasthaus Maack (Hauptstraße 22) statt.Freitag, 25. Januarum 21 Uhr beginnt die Disko. Verkleidet werden darf sich gern, ist aber kein Muss. Das Motto lautet "Black & White". Gespielt wird Musik aus den 1970er bis 1990er Jahren sowie aktuelle Hits. Der Eintritt kostet fünf Euro.Samstag, 26. Januarum 10.30 Uhr startet das Schnorren. Mit dem Bollerwagen ziehen die Faslamseltern samt ihrer bunten Truppe durch das Dorf. Dabei werden Spenden für das gemeinsame Essen am Sonntag gesammelt.ab 21 Uhr öffnen sich die Türen zum Lumpenball. Wer mitfeiern möchte, muss mindestens 16 Jahre alt sein. Verkleiden ist Pflicht! Für die Musik ist DJ Thore wieder einmal zuständig. Der Eintritt kostet acht Euro.Sonntag, 27. Januarab 15 Uhr lädt der Faslamsverein zum beliebten "Kindertanz" ein. Jungen und Mädchen haben freien Eintritt, Erwachsene sind mit drei Euro dabei. Geboten wird eine professionelle Animation. Gespielt werden Hits, die die Kleinen begeistern werden.