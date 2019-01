Das Wochenende kann kommen

Faslams-Freunde in Wesel freuen sich auf zwei turbulente Tage in der "Heidehalle".

Sie zählen bereits die Stunden! Die Faslamsschwestern und -brüder aus Wesel fiebern dem kommenden Wochenende, 2. und 3. Februar, entgegen. Für sie beginnt nun die fünfte Jahreszeit, bei der ordentlich gefeiert wird und gute Laune angesagt ist: Faslam.Die Narren haben sich bestens vorbereitet, damit es ein stimmungsvolles Wochenende wird. So haben die Faslamseltern ihre Gefolgschaft auf beste Laune eingeschworen, damit die Narren aus Wesel und ihre Gäste zwei sensationelle Tage erleben können. Das Faslamspaar - das sind "Vater" Jonas Borowi und "Mutter" Thore Cordes - sind bestens vorbereitet. Beide wünschen sich eine rege Beteiligung bei den Veranstaltungen. Unterstützt werden sie bei der Organisation unter anderem von Georg Grimm, Kim Witt und Maurice Rosenbrock, dem Vorstands-Trio der Weseler Faslams-Freunde.Los geht es am Samstag, 2. Februar, für die Narren. Um 21 Uhr beginnt der große Lumpenball in der "Heidehalle". Eine lustige Kostümierung ist bei den Faslamsfreudigen erwünscht. Es spielt die Band "Schampus".Weiter geht es dann am Sonntag, 3. Februar. Um 14.30 Uhr zieht die Narrenschar mit Clowns und Musik durch den Ort. Für die passende musikalische Begleitung sorgt der Spielmannszug aus Kampen. Ein Spektakel für Groß und Klein. Ab 15 Uhr dürfen sich die jüngsten Faslamsfans in der "Heidehalle" amüsieren. Mit etwas Glück gibt es tolle Preise bei der Tombola zu gewinnen. "Wir hoffen auf viele Gäste in Wesel", so der Vorsitzende Georg Grimm.Samstag, 2. Februarab 21 Uhr: Lumpenball in der "Heidehalle"Sonntag, 3. Februar14.30 Uhr: Festumzug durch das Dorf mit Clowns und Spielmannszugab 15 Uhr: Kindermaskerade mit Tombola in der "Heidehalle"