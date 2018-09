Dieselrosse in Aktion

Freilichtmuseum lädt zum Dampf- und Traktorentreffen ein / Aussteller reisen aus Dänemark an.

Es wird Dampf gemacht am Kiekeberg: Am Samstag und Sonntag, 8. und 9. September, dreht sich wieder alles rund um Dampfmaschinen und historische Dieselrosse. Sechs Dampfmaschinen von 1900 bis 1960 sind im Freilichtmuseum in Aktion. Insgesamt sind mehr als 400 historische Traktoren zu der Veranstaltung mit Kultcharakter angemeldet. Die Besucher können die schweren Gefährte von 10 bis 18 Uhr in vollem Einsatz bestaunen.Alle zwei Jahre findet im Freilichtmuseum am Kiekeberg das große Dampf- und Traktorentreffen statt. Dieses Mal ist die Interessengemeinschaft "Historische Motoren" (IGHM) mit dabei. Die IGHM berät und unterstützt mit hilfreichen Tipps Sammlerfreunde dabei, ihre historischen Dampfmaschinen und Traktoren zu erhalten. Zum ersten Mal ist auch der dänische Verein "Dampftromleklubben" aus Holbæk dabei. Er bringt seine Vølund Junior Dampfwalze aus dem Jahr 1927 mit. Passend zum Baubeginn der "Königsberger Straße" ist auch der historische Dampfseilbagger von Peter Meyer in Aktion zu sehen. Zwischen Dampfschwaden und Dieselgeruch schnacken und fachsimpeln die Sammler mit den interessierten Besuchern. Zudem dreschen, sägen und häckseln verschiedenste historische Landmaschinen am Kiekeberg und zeigen Arbeit und den Stand der Technik von 1900 bis 1960. Die Kinder können bei der Kartoffellese mitmachen oder Kleinbahn fahren.Noch mehr historische Landtechnik können die Besucher im Agrarium entdecken, der interaktiven Ausstellungswelt des Freilichtmuseums zur Geschichte Gegenwart und Zukunft von Landwirtschaft und Ernährung. Dort sind auf über 3.300 Quadratmetern unter anderem 30 bedeutende Schlepper aus der Zeit des Ersten Weltkriegs bis in die 1960er Jahre ausgestellt, etwa IHC Titan, Wurr Schlepper oder Lanz Bulldog.Zur Stärkung bietet der Museumsgasthof "Stoof Mudders Kroog" regionale Köstlichkeiten an. Das Rösterei-Café "Koffietied" lockt mit selbst gerösteten Kaffeespezialitäten und frisch gebackenem Kuchen. Außerdem werden weitere Kleinigkeiten für den Hunger zwischendurch auf dem Gelände angeboten.• Der Eintritt kostet 10 Euro für Erwachsene; Besucher unter 18 Jahren haben freien Eintritt.