Bettina und Wolfram Born treten in Jesteburg auf.

Eine Liebeserklärung an den Tango präsentieren Bettina und Wolfram Born mit ihrem Programm "mi tango querido" ("mein geliebter Tango") am Samstag, 18. August, ab 20 Uhr im Jesteburger "Heimathaus" (Niedersachsenplatz). Mit bewundernswerter Fingerfertigkeit und viel Gefühl zeigen die beiden Musiker, welche Bandbreite von Tönen und Stimmungen sie aus ihren Instrumenten herausholen können.Perfekt aufeinander eingestimmt und mit einer neuen Auswahl an Kompositionen von Piazzolla, Demare, Ramirez und Nazareth sowie eigenen Titeln werden sie die Gäste des "Podiums" begeistern. Im Programm sind auch ein Valse Musette und bekannte Tango-Chansons, interpretiert von Bettina Born, unterstrichen durch den typisch spanischen Timbre ihrer Stimme.• Der Eintrit kostet 14 Euro. Tickets gibt es im Jesteburger Buchladen und in der Buchhandlung Slawski in Buchholz. Mehr Informationen unter www.jesteburgerpodium.de.