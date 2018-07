Eine "Tischtennis-Legende" wird 80 Jahre

Der VfL Jesteburg gratuliert Günter Keim zu seinem runden Geburtstag.

Als er als 17-Jähriger sein Mittagessen ausfallen lassen musste, um bei einem Aufstiegsspiel des TSV Kirchrode (Kreis Hannover) zur Verbandsklasse mitzuspielen, hatte er schon einige Ballwechsel hinter sich. Die ersten fanden mit Freunden am elterlichen Küchentisch statt. Die Faszination für den Tischtennissport ist bei Günter Keim geblieben, bis zum heutigen Mittwoch, seinem 80. Geburtstag. 1972 kam er mit seiner Familie nach Jesteburg, zeitnah wurde er für den Tischtennissport im Ort motiviert. Zwei Jahre später holte er in Salzhausen bei den Senioren den Kreismeistertitel im Einzel, im Doppel der Herren A-Klasse mit Hans Schröder wurde Rang drei erreicht. Auf Bezirksebene stand der Jesteburger Vereinsmeister der Jahre 1975, 1976 und 1998 ebenfalls auf dem obersten Podestplatz. Die stärkste Zeit als Spieler erlebte Keim als Nummer 1 der 1. Herren des VfL in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre: Dem Titelhattrick in der B-Klasse der Kreismeisterschaften im Einzel von 1977 bis 1979 folgte der größte Erfolg einer Mannschaft des VfL Jesteburg: Nach der Saison 1978/79 stieg das Team als Nachrücker in die 2. Verbandsliga auf und verblieb dort insgesamt drei Jahre.Am 1. September 2016 stellte Keim beim Punktspiel in Eyendorf mit seinen Teamkollegen Günther Bettermann, Jürgen Dankert, Horst Frischer, Reinhart Klingenberg und Hubert Stick einen einmaligen Rekord im Landkreis auf. Die Mannschaft brachte es gemeinsam auf ein Durchschnittsalter von 75,3 Jahren.Sein vielseitiges Engagement hält zur Freude von Ehefrau Ursula, den Kindern Martina und Jens und Enkeln Lena, Tobias und Marek bis heute an.Der Tischtennisfachwart der Jesteburger von 2007 bis 2012 begeistert seit 2010 in einer Schul-AG Drittklässler für das Spiel mit dem kleinen weißen Ball. Zudem richtet er mit vielen fleißigen Helfern seit 2012 jährlich eine Minimeisterschaften aus.