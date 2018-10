Es begann mit einer Sammlung im Schrank

Die Büchereien des Landkreises Harburg stellen sich im WOCHENBLATT vor - dieses Mal: die Stadtbücherei Buchholz.

Viele Bürger - alt und jung - möchten auf sie nicht verzichten: die öffentlichen Büchereien im Landkreis Harburg. Doch einigen Menschen ist gar nicht bewusst, welche Schätze sich dort in den Regalen befinden. Zudem organisieren die Mitarbeiter viele Veranstaltungen, die das kulturelle Angebot der Gemeinden bereichern. Das WOCHENBLATT nimmt dies zum Anlass, in loser Reihenfolge die Büchereien, die Mitarbeiter und das Angebot vorzustellen. Dieses Mal geht es in die Stadtbücherei nach Buchholz.In der Stadtbücherei Buchholz geht es lebendig zu. Man trifft sich im Lesecafé, liest Zeitungen und Zeitschriften, nutzt die gemütlichen Ecken zum Schmökern, spielt in der Kinderbücherei, betrachtet Kunst, arbeitet an einem der vielen Arbeitsplätze und leiht attraktive und aktuelle Medien aus.Gegründet wurde die Stadtbücherei 1951 mit einer kleinen Büchersammlung in einem Aktenschrank des alten Rathauses. Nach mehreren Umzügen - 1955 in die Volksschule an der Hamburger Straße und 1964 in die Waldschule an der Parkstraße - war der Standort der Bücherei 21 Jahre lang im jetzigen Standesamt an der Kirchenstraße. Da sowohl die Einwohnerzahl, als auch der Medienbestand stetig stark wuchs, zog die Stadtbücherei 1991 in die größeren und helleren Räumlichkeiten in der 1. Etage des Neubaus in der Kirchenstraße 6 um.Mittlerweile gibt es fast 50.000 entleihbare Medien, darunter Romane, Sachbücher, Kinder- und Jugendbücher, Hörbücher, Filme, Spiele, Konsolenspiele und Zeitschriften. Als Mitglied des Verbundes "geh-online" kann die Stadtbücherei ihren Nutzern auch etwa 10.000 eBooks und Audiobooks zum Download anbieten. Und das gesamte Angebot wird in Buchholz fleißig genutzt. Etwa 157.000 Mal wurden im vergangenen Jahr die Medien mitgenommen.Für die Nutzung zahlen Kinder lediglich einen Euro für den Leseausweis, Erwachsene zusätzlich eine Jahresgebühr in Höhe von zehn Euro, beziehungsweise ermäßigt fünf Euro.Ein Schwerpunkt der Stadtbücherei liegt in der Leseförderung. Durch die Kooperation mit Kindergärten und Schulen wird Kindern und Jugendlichen mit Führungen und Veranstaltungen der Umgang mit Medien als Erlebnis vermittelt. Außer einem speziellen Medienangebot für ältere Menschen gibt jeden Herbst/Winter eine abwechslungsreiche Veranstaltungsreihe.Für Menschen, die die Bücherei nicht mehr allein aufsuchen können, hat die Bücherei spezielle Angebote. Monatlich kommen Medien durch eine Mitarbeiterin direkt nach Hause. Außerdem vermittelt die Stadtbücherei den Kontakt zu ehrenamtlichen Vorlesern.Zur Stadtbücherei gehört auch eine Artothek, die etwa 200 Werke aktueller Kunst zum Entleihen zur Verfügung stellt. Die Galerie in der Stadtbücherei lädt zu wechselnden Ausstellungen regionaler Künstler ein.Das Team der Stadtbücherei freut sich auf Ihren Besuch.Stadtbücherei BuchholzKirchenstraße 621244 BuchholzTelefon: 04181 - 214280• Geöffnet ist die Stadtbücherei am Montag von 10 bis 12 und von 15 bis 20 Uhr, Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 18 Uhr, am Freitag von 14 bis 18 Uhr und von Samstag von 10 bis 13 Uhr.• Weitere Informationen über die Stadtbücherei Buchholz, das Medienverzeichnis und über die vielen weiteren Veranstaltungen finden Interessenten unter www.stadtbuecherei-buchholz.de.