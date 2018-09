Fortbildungsangebote für Ehrenamtliche.

Für ein funktionierendes Gemeinwesen sind Ehrenamtliche unersetzbar. Mit ihrer Energie, ihren Ideen und Erfahrungen sind sie ein wichtiger Teil des sozialen Lebens in jeder Gemeinde. Unter dem Motto "Gemeinsam lernen - mehr bewegen" unterstützt der Landkreis Harburg im Herbst und Winter wieder das ehrenamtliche Engagement durch Weiterbildungen für Aktive. Pünktlich zur bundesweiten Woche des bürgerschaftlichen Engagements vom 14. bis 23. September findet am Donnerstag, 20. September, von 16 bis 19.30 Uhr in Maschen im KVHS-Haus (Schulkamp 11a) der Auftakt zur fünfteiligen Veranstaltungsreihe statt: Unter dem Motto "Mit Sicherheit im Netz!" erläutert das Team von "Digitale Nachbarschaft mobil" die neue EU-Datenschutzgrundverordnung und weist auf Stolperfallen in der digitalen Kommunikation von Vereinen hin. Das Projekt Digitale Nachbarschaft des Vereins "Deutschland sicher im Netz" wird vom Bundesinnenministerium gefördert. "Die Seminare sind kostenfrei. Das ist ein Dankeschön an die vielen Aktiven, die mit ihrem Engagement unseren Landkreis so lebens- und liebenswert machen", sagt Dagny Eggert-Vogt, Ehrenamtsbeauftragte des Landkreises Harburg, über das Angebot für alle Ehrenamtlichen. Die Agentur für Ehrenamt bietet in Kooperation mit der Kreisvolkshochschule Informationen zu wichtigen Fragen rund um Vereinsarbeit und Engagement wie etwa Stress im Ehrenamt (10. November), Fundraising - Geld beschaffen für kleine Vereine (8. Dezember), Konflikte im Ehrenamt konstruktiv lösen (26. Januar) sowie eine Einführung in Buchhaltung und Gemeinnützigkeit für Vereine (9. Februar). Der dazugehörige Flyer informiert auch über die Veranstaltungen des Kulturlandkreises: Im Bereich digitale Kommunikation zum Thema Facebook und Instagram (19. Januar) sowie Online-Marketing (16. Februar). Das Faltblatt mit den Weiterbildungsangeboten ist ab sofort in den Kommunen, in den Büchereien und Kirchenbüros im Landkreis Harburg, bei allen Geschäftsstellen der KVHS im Landkreis Harburg sowie in den Filialen der Sparkasse Harburg Buxtehude erhältlich.• Informationen gibt es auch unter www.ehrenamt.landkreis-harburg.de.• Fragen zu den Weiterbildungsangeboten und Anmeldungen über die Agentur für Ehrenamt, Telefon 04171 - 693766 oder via E-Mail an d.eggert@lkharburg.de.