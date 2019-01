Majestät Gunnar Jäckel lädt zum Königsball nach Jesteburg ein.

"Go West - Have Fun" lautet das Motto des diesjährigen Jesteburger Königsballs, zu dem Schützenkönig Gunnar Jäckel gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Ulrike Biermann für Samstag, 12. Januar, einlädt. Gefeiert wird im schicken, neuen Schützenhaus (Am Alten Moor 10).Jäckel wohnte lange in Asendorf, dort ist er auch Mitglied des Schützenvereines, bevor es ihn nach Jesteburg zog. Der Diplom-Ingenieur arbeitet als Entwickler für Tipper Tie Technopack in Glinde. Das Unternehmen entwickelt Maschinen für die Wurst- und Fleischproduktion.SchützensplitterDer König ist seit 14 Jahren Mitglied der Jesteburger Schützen und fungiert dort als Leiter der Schießkommission. Das Motto "Go West - Have Fun" wählte Jäckel, weil er häufig dienstlich in die USA reist. Außerdem teilen er und seine Frau die Leidenschaft für die Landschaft von Kanadas Westen.• Der Ball beginnt um 19.30 Uhr (Einlass ab 18.45 Uhr). Die Tickets gibt es am Sonntag, 6. Januar, zwischen 10 und 12 Uhr im Schützenhaus. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Reservierungen werden bis zum Verkaufstag unter der Rufnummer 0171 - 8881325 oder via E-mail an festausschuss@jesteburger-sv.de erbeten.