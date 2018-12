Jutta Weinhold tritt mit Gospel-Rock-Chor auf.

Unter dem Motto "Gospel, Rock und Christmas!" lädt das Bendestorfer Bürger- und Kulturforum für Sonntag, 9. Dezember, ab 17 Uhr zu einem Konzert mit der in Hanstedt wohnenden Jutta Weinhold und ihrem Gospelchor in das "Makens Huus" (Poststraße 4) nach Bendestorf ein.Jutta Weinhold begann ihre Karriere in den 1960er Jahren mit den Musicals "Hair" und "Jesus Christ Superstar". Mit "Amon Düül II" ging sie auf Tournee, eine deutsche Krautrock-Band, in der auch zeitweise Udo Lindenberg trommelte. In den 1970er Jahren war Weinhold ein feste Größe in der Hamburger Rockszene. Es folgten Auftritte mit Udo Lindenberg, Gottfried Böttcher und Joe Penzlin. Eigene Projekte, wie die "Jutta Weinhold Band" und später "Zed Yago" folgten. Zuletzt war sie mit der "Akustic Randale" und der Band "Velvet Viper" sowie einem Gospelchor unterwegs."Es war schon immer der Wunsch von Jutta Weinhold, neben dem harten Rock eine Ausdrucksform zu finden, um die Menschen mehr zum Singen zu bringen", so Barbara Borgstädt, Sprecherin des Bürger- und Kulturforum. Aus einer Idee heraus wurde ein erster Workshop. Mit Engagement und konsequenter Arbeit hat sich daraus wiederum ein stimmgewaltiger Chor entwickelt, der den Zuschauern ein herrliches Erlebnis mitreissender Musik ermöglicht.• Der Eintritt kostet 12,50 Euro; Tickets gibt es bei Blumen Ritter in Bendestorf oder online unter www.bk-bendestorf.de/kartenservice.