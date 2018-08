Die unvergesslichen Anfänge der Rockmusik erklingen beim Open-Air-Konzert am Samstag, 11. August, 19 Uhr, auf dem Brookhoff (Lüllauer Dorfstr. 25) in Jesteburg-Lüllau. Zu Gast ist Jutta Weinhold mit ihrer Band „Akustik Randale“. Die Sängerin ist seit Jahren ein fester Begriff in der Musikszene und fasziniert immer wieder das Publikum mit ihrer außergewöhnlichen Stimme und Bühnenpräsenz.• Eintritt: 10 Euro. Mehr Infos gibt es unter www.brookhoff.de oder www.jutta-weinhold.com