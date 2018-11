"Kleine Macken und große Gefühle"

Ehemaliger Sportschau-Moderator Reinhold Beckmann tritt in Bendestorf auf.

"Von kleinen Macken und großen Gefühlen - oder was mitunter davon übrig bleibt" - so nennt Reinhold Beckmann seine gerade erschienene Produktion "Freispiel". Ein sehr persönliches und hintergründiges Album. Er erzählt, was ihm im Alltag begegnet und manchmal auch aufstößt. Das perfekte Scheitern gehört genauso dazu wie die heiteren, "unfrisierten" Gedanken über das, was gestern so wichtig und prägend war. Mit eingängigen Melodien bewegt sich "Freispiel" stilsicher zwischen Jazz, Bossa Nova, Folk und Country-Pop. "Wer Reinhold Beckmann, der von dem Gitarristen Johannes Wennrich begleitet wird, schon einmal auf der Bühne erlebt hat, weiß, welche hervorragende Musik er abliefert", sagt Barbara Borgstädt vom Bürger- und Kulturforum Bendestorf. Der Verein hat den ehemaligen Sportschau-Moderator nach Bendestorf eingeladen. Am Freitag, 23. November, tritt er ab 20 Uhr im "Makens Huus" (Poststraße 4) auf. "Als Reinhold Beckmann sich vor einigen Jahren entschied, wieder seiner Leidenschaft der Musik nachzugehen, war die Presse eher skeptisch. Man erwartete einen Künstler, der seine Bekanntheit nutzt, um auf einem anderen Gebiet abzuräumen", so Borgstädt. "Um so größer war die Begeisterung, auf einen Interpreten zu treffen, der mit großer Musikalität und mit viel Gefühl aus seinem täglichen Leben berichtet." Das Bürger- und Kulturforum freue sich ganz besonders, "Beckmann als eine der Attraktionen anlässlich des 90. Geburtstags zu präsentieren.• Der Eintritt kostet 20 Euro. Die Tickets gibt es bei Blumen Ritter in Bendestorf oder online unter www.bk-bendestorf.de/kartenservice.