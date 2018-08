KVHS-Programm mit Apfel garniert

Mitarbeiter überraschten Bahn-Pendler.

Mit dem neuen Programmheft für das Herbst/Winter Semester 2018/2019 überraschten jetzt Mitarbeiter der Kreisvolkshochschule (KVHS) im Landkreis Harburg Pendler an den Bahnhöfen. Als besondere Überraschung erhielt jeder Fahrgast einen Apfel vom Obsthof Lehmbeck in Hoopte dazu. Dieser warb damit für das Selbstpflücken von Äpfeln an fünf Samstagen im Herbst auf dem eigenen Hof."Die Resonanz der Bürger an den Bahnhöfen war sehr positiv", erklärt KVHS-Leiter Stefan Baumann. "Viele freuten sich über den unverhofften Lesestoff für die anstehende Bahnfahrt. Auch der Apfel als kleine Aufmerksamkeit wurde gern angenommen. Wir hoffen, dass viele Menschen so noch einmal die Gelegenheit haben, sich von unserem vielfältigen Programm für das nächste Halbjahr zu überzeugen."• Wer kein Programmheft an den Bahnhöfen erhalten hat, kann dieses in allen Beratungscentern der Sparkasse Harburg-Buxtehude sowie in vielen Rathäusern im Landkreis Harburg erhalten.Die Buchung der Kurse ist neben den postalischen Anmeldekarten über das Internet unter der Adresse www.kvhs-harburg.de oder per E-Mail an kvhs@LKHarburg.de möglich.