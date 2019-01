Party auf der Baustelle

Eltern und Kinder freuen sich die Faslam-Party / Kindermaskerade mit Live-Musik.

"Baustelle" lautet das Motto der Faslams-Party in Marxen. Darauf haben sich die Mitglieder des Faslams-Clubs beim traditionellen "Anbinden" geeinigt. Die große Sause findet von Freitag bis Dienstag, 1. bis 5. Februar, statt. Mittendrin sind die "Eltern": "Mudder" Michael "Snies" Putensen (30, Friseur) und Tobias "Tööbi" Mischuretz (28, Erzieher).Besonders im Blickpunkt stehen wieder einmal die vielen kleinen Kunstwerke, die die Jungen und Mädchen aus dem Dorf gemalt oder gebastelt haben - natürlich passend zum Motto "Baustelle". Mit den Arbeiten wird unter anderem das Dorfgemeinschaftshaus dekoriert. Im Zuge des Kinder-Faslams am Samstag bekommt jedes Kind für seine Mühe ein kleines Geschenk.Und das erwartet die vielen Party-Freunde:Donnerstag, 31. Januar18 Uhr: Aufbau der Bauzäune am Dorfgemeinschaftshaus.Freitag, 1. Februar10 Uhr: Hilfe für den Aufbau der Showbühne im Dorfgemeinschaftshaus18 Uhr: Damit die Gäste wieder jede Menge Spaß haben, bauen die Faslams-Freunde das Dorfgemeinschaftshaus um und schmücken es passend zum Motto "Baustelle".Samstag, 2. Februar9 Uhr: Der erste Höhepunkt des Party-Wochenendes! "Schnorren". Die Faslams-Freunde treffen sich verkleidet im "LindenHof". Anschließend geht es in kleinen Gruppen und mit viel Gesang durch Marxen.21 Uhr: Der traditionelle "Lumpenball" lockt zahlreiche Gäste aus nah und fern an. Die legendäre Band "Tiffanys" bringt den Saal sicherlich wieder zum Beben. Einlass ist ab 16 Jahren (unter 18 Jahren den "Mutti-Zettel" - Personenfürsorgeübertragung - nicht vergessen).Sonntag, 3. Februar13.30 Uhr: Die Faslamsfreunde treffen sich im "LindenHof", um die "Kömbuddel" zu suchen. Kurze Erklärung: Ein Faslamsbruder versteckt im Dorf eine leere Kornflasche, die von den anderen Mitgliedern gesucht wird. Derjenige, der die "Buddel" findet, bekommt eine volle Schnapsflasche, die gemeinsam ausgetrunken wird.15 Uhr: Endlich sind die kleinen Faslamsfreunde dran! Alle Marxener Kinder sind eingeladen, bei Live-Musik, vielen Spielen und tollem Programm im Dorfgemeinschaftshaus Spaß zu haben. Zum Abschied gibt es eine kleine Überraschungstüte. Für die Erwachsenen steht Kaffee und Kuchen bereit.Montag, 4. Februar13 Uhr: Die große Halle im Dorfgemeinschaftshaus wird für den Faslamsschmaus vorbereitet.19 Uhr: Mit dem Faslamsschmaus im Dorfgemeinschaftshaus beginnt der krönende Abschluss des Party-Wochenendes - mit Grußworten des Vorstands. Höhepunkt ist der Auftritt der "Marxener Showbühne". Bereits seit mehr als 25 Jahren tritt das Ensemble jetzt schon am Faslamsmontag auf. Dann übernimmt ein DJ.Dienstag, 5. Februar11 Uhr: Die Halle im Dorfgemeinschaftshaus wird aufgeräumt. Wenn alles geputzt und aufgeräumt ist, gibt es ein leckeres Frühstück für alle Helfer. Die Mitglieder des Faslams-Clubs Marxen sind online gut unterwegs.Wer sich über die Aktivitäten der Party-Freunde informieren möchte, kann unter www.faslam-marxen.deoder www.facebook.com/FaslamsclubMarxen nachschauen.