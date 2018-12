Polarzauber für die ganze Familie

Jesteburg : Hof + Gut |

Der "Polarzauber" findet am Sonntag, 9. Dezember, auf dem Gelände des Restaurant "Hof. &Gut" in Itzenbüttel statt. Die Gäste erwartet in der Zeit von 11 bis 18 Uhr ein unterhaltsames Programm. Am zweiten Adventssonntag erfolgt um 14.30 Uhr eine Vorführung der Märchenoper "Hänsel und Gretel" von Engelbert Humperdink mit Schülern aus der studienvorbereitenden Ausbildung der Jugend Musikschule Hamburg. Ferner werden Märchen erzählt. Die jüngsten Besucher können an dem Tag einige Runden auf dem historischen Karussell drehen. Die Besucher dürfen sich auf frisch zubereitete Waffeln und aromatischen Punsch freuen. Die jüngsten Besucher wärmen sich mit Kinderpunsch auf. Hof & Gut, Itzenbütteler Sod 13, 21266 Jesteburg, ab 11 Uhr, Eintritt frei