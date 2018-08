Service, Bilder und neues Design

Internetauftritt des Kirchenkreises vorgestellt

Der Kirchenkreis Hittfeld hat einen neuen Internetauftritt. Serviceorientiert, informativ, bildstark und im neuen Design. Das moderne Design unter www.kirchenkreis-hittfeld.de überzeugte auch die 17 Kirchengemeinden des Kirchenkreises und den KiTa-Verband-Hittfeld (Verband evangelisch-lutherischen Kindertagesstätten im Kirchenkreis Hittfeld), die es für ihre Internetseiten übernahmen. Neu ist auch, dass die Seiten jetzt "responsiv" sind und sich damit für alle Endgeräte wie Tablets oder Smartphones angepasst. "Mit diesen Seiten sind wir jetzt gut aufgestellt, Nutzer geben uns bereits positive Rückmeldungen und wir freuen uns, dass auch die Kirchengemeinden und der KiTa-Verband dabei sind", sagt Superintendent Dirk Jäger, leitender Geistlicher des Kirchenkreises. Pressesprechererin Carolin Wöhling: "Unser alter Internetauftritt entsprach nicht mehr den heutigen Anforderungen. Superintendent Dirk Jäger, Silke Döring und ich haben ein neues Layout entworfen und uns dabei an modernen Internetseiten nicht nur aus dem kirchlichen Bereich orientiert. Unsere Vorstellungen ließen wir von einem Homepage-Experten prüfen, der uns Tipps für den Aufbau der Seiten gab." An drei Terminen wurden 35 Internetbeauftragte aus den Gemeinden und dem KiTa-Verband im Mai dieses Jahres geschult. Brigitte Sonnenberger unterstützte als Typo-3-Expertin und ehrenamtliche Mitarbeiterin des Kirchenkreises gerade die kleineren Gemeinden beim Aufbau der Seiten. Es sind noch nicht alle Gemeinden mit ihrem neuen Auftritt fertig, aber Carolin Wöhling ist zuversichtlich, dass dies in kurzer Zeit der Fall ist. Roland Arndt, betriebswirtschaftlicher Geschäftsführer im KiTa-Verband Hittfeld, hat die Kindertagesstätten bei der Umsetzung unterstützt: "Wir möchten mit der neuen Homepage vor allem zwei Zielgruppen ansprechen: Eltern, die sich über eine KiTa informieren wollen und potentielle Mitarbeitende. Alle sollen so schnell wie möglich die Informationen finden, die sie suchen."• Weitere Informationen gibt es hier www.kirchenkreis-hittfeld.de (Kirchenkreis Hittfeld) und www.kita-verband-hittfeld.de (KiTa Verband Hittfeld).